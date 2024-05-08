Новий чемпіонат України розпочнеться 3 серпня, повідомляє ТаТоТаке. Саме за цю дату проголосували клуби УПЛ на онлайн-конференції.

Екс-зірка Динамо оголосив про завершення кар'єри – його вигідно продавали в АПЛ

Цікаво, що раніше звучала інформація про старт УПЛ 10-го серпня. Причиною перенесення початку чемпіонату була участь збірної України на Олімпіаді-2024 в Парижі. Список кандидатів до команди Ротаня наразі ще не оприлюднений.

Проте, тут теж є нюанс. Клуби, які делегують двох чи більше гравців до олімпійської збірної, пропустять матчі 1-го туру УПЛ.

Золоті 80-ті: Ребров тренувався у поп-зірки, Марадона на бойовому кораблі, 469 голів Динаміта і ще 27 фото старої школи