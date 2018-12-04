Синхронні перемоги Олександрії та Динамо, Шахтар скандально спіткнувся в дербі з Олімпіком – підсумки 17 туру УПЛ

"Футбол 24" коротко розповідає про найважливіші події чергового вікенду в українській Прем'єр-лізі.

Справжнє донецьке дербі

Центральним матчем туру несподівано стало донецьке дербі між Шахтарем і Олімпіком. Багаторічний основний оборонець "гірників" В'ячеслав Шевчук у жовтні очолив "олімпійців" і в матчі проти своєї рідної команди, здається, вперше відчув, як воно – бути суперником Шахтаря на внутрішній арені. Гол із відвертого офсайду на 90+3-й хвилині, тільки жовта картка за звірячий фол Тайсона замість прямої червоної, вилучення Шевчука на трибуни – це лише головні суддівські "промахи", які зіграли на користь команді Фонсеки.

Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

Та навіть це не врятувало "гірників" від втрати очок. Олімпік зумів відібрати 2 очки в Шахтаря та продовжує зберігати шанси на потрапляння до топ-6 перед поділом чемпіонату на дві підгрупи. Емоційна ж сварка Шевчука та Фонсеки після матчу додала симпатиків "молодшим донецьким", а підопічним екс-захисника збірної України – заряд емоцій перед останнім передноворічним туром УПЛ і зимовою паузою.

Олександрія і Динамо продовжують гонитву за лідером

Сухі перемоги після яскравої очної зустрічі в минулому турі здобули Олександрія і Динамо. "Жовто-чорні" у виїзному матчі в Полтаві мінімально здолали Ворсклу та, схоже, остаточно відчепили команду Василя Сачка від боротьби за медалі сезону 2018/19. Єдиний м'яч у поєдинку вже на старті забив Кирило Ковалець, для якого цей гол став вже 4-м у нинішньому сезоні.

Натомість кияни спокійно переграли Чорноморець у засніженому Києві. Підопічні Хацкевича забили по голу в кожному з таймів, реалізувавши два пенальті. Першим забив Циганков, а в другій половині гри Віктор віддав право пробити одинадцятиметровий Бєсєдіну, який поступово набирає форму після травми.

Синхронні перемоги олександрійців і "біло-синіх" зберегли статус-кво: Олександрія – друга (36 очок), Динамо – третє (35 очок), але відрив від Шахтаря вдалося скоротити до 6 очок.

Повернення Зорі, кризові Карпати та Арсенал-Київ

Три поразки поспіль Ворскли не тільки погіршили її шанси на "бронзу", а й дозволили Зорі піднятися на 4-те місце. Луганці в матчі, який цілком міг і не відбутися, на класі переграли чернігівську Десну. Команда Вернидуба не програє ще з жовтня, а якби на старті чемпіонату була менш миролюбною, то цілком могла б втрутитися в боротьбу Олександрії та Динамо.

Львів двічі виходив вперед у матчі з Маріуполем, але 2 рази втрачав концентрацію в обороні та пропускали у відповідь. Як наслідок, нічия на користь конкурентів у боротьбі за топ-6. Цікаво, що форвард львів'ян Бруно Дуарте забив вже сьомий для себе м'яч в УПЛ і наблизився в списку бомбардирів до вінгера Карпат Шведа (у Мар'яна – 8 м'ячів). Лідирує ж у перегонах Жуніор Мораєс – 13 голів.

Самі ж Карпати під керівництвом старого-нового тренера Олега Бойчишина не зуміли перемогти абсолютного аутсайдера першості Арсенал-Київ. Знекровлені проблемами з фінансами та довірою "каноніри" змогли відстояти нічию у Києві. Амбіції "левів" знову розійшлися з ділом – якщо не вигравати в Арсенала, то про яку топ-6 може йти мова?..

Шахтар відірвався від Динамо попри нічию, Олександрія зробила заявку на "срібло" і Лігу чемпіонів – висновки 16 туру УПЛ