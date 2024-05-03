Тренерський штаб юнацької збірної України визначився з заявкою на Євро-2024, повідомляє Sport.ua.

Голкіпер Байєра може проміняти збірну України на Німеччину – вихованець Динамо хоче трофеїв

За інформацією джерела, у список гравців увійшли 24 футболісти, ще 13 перебувають у резервному списку. Цікаво, що до заявки потрапило одразу 11 легіонерів, а серед українських клубів лідером за кількістю представників є Динамо.

Воротарі: Ілля Волошин (Реал Мадрид, Іспанія), Назар Макаренко (СК Дніпро-1, Україна), Олександр Петренко (Байєр, Німеччина).

Захисники: Олексій Рибак, Демян Третяк (обидва – Динамо Київ), Дмитро Варивода (Ваккер, Австрія), Максим Баршак (Рух), Єгор Данковський, Микита Шелекета (обидва – Шахтар), Дмитро Стрільчук (Баварія, Німеччина), Кирило Дігтяр (Металіст).

Півзахисники: Володимир Озимай, Богдан Редушко, Павло Люсін (всі – Динамо Київ), Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Андре Вакулюк (Бенфіка, Португалія), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Богдан Оліченко (Баварія, Німеччина), Назар Бондар (Рух), Євген Гармаш (Шахтар).

Форварди: Артем Степанов (Байєр, Німеччина), Богдан Попов (Емполі, Італія), Іван Денисов (Рух), Дмитро Богданов (Динамо Дрезден, Німеччина).

Резервний список: Максим Цимбалюк (Вісла Краків, Польща), Євген Рябоконь (Словацко, Чехія), Євген Бойко, Іван Андрейко (обидва – Динамо Київ), Микита Кривцов (Вікторія Кельн, Німеччина), Олексій Попов (Локомотива, Хорватія), Дмитро Зудін (Хайдук, Хорватія), Владислав Тютюнов, Михайло Решетніков (обидва – Шахтар), Артем Угринчук, Ролан Мустафаєв, Олександр Харечко (всі – Рух), Алі Халілов (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, чемпіонат Європи U-17 пройде на Кіпрі з 20 травня по 5 червня. Україна виступатиме у групі А, де її суперниками стануть Сербія, Чехія та Кіпр.

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