В бою под Волновахой в Донецкой области погиб военнослужащий ВСУ Сергей Шестак. Трагическую новость сообщила пресс-служба УАФ .

Украинский футболист погиб в боях с российскими оккупантами, защищая Киев

Сергей был уроженцем Черниговщины, но в последние годы проживал в городе Черкассы. До войны играл за любительскую команду Черкасские казаки и был одним из лидеров. У героя осталась жена и маленькая дочь.

К сожалению, это уже не первая футбольная смерть от рук оккупантов. Ранее в боях за Киев погибли воспитанник Карпат Виталий Сапило и хавбек любительского клуба Случ Богдан Семенчук . Игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко вместе с мамой погиб в результате взрыва бомбы, а представитель ДЮСШ Атлет Дмитрий Евдоченко и его мама были расстреляны во время эвакуации.