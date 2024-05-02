Київський клуб став сьмим у світі за кількість українців, які народились в Україні.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES оприлюднив рейтинг команд за часткою залученості національних гравців. Футбольна обсерваторія провела аналіз серед 56 ліг – було пораховано кількість гравців у клубі з рідної країни, а також кількість клубних вихованців, які зараз грають в ньому.

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Україну у цьому списку представило Динамо, яке стало другим в Європі і сьомим серед усіх клубів світу з індексом 88,5 (склад "біло-синіх" на 82% складається з українців, а 62% з них є вихідцями з клубної академії.). Натомість беззаперечним лідером зі 100%-им показником став іспанський Атлетік з Більбао.

Топ-10 команд виглядає наступним чином:

1. Атлетік (Іспанія) – 100%

2. Енвігадо (Колумбія) – 97,6%

3. Чівас Гвадалахара (Мексика) – 92,3%

4. Хімнасія Ла-Плата (Аргентина) – 92,3%

5. Каракас (Венесуела) – 89,5%

6. Дефенсор Спортінг (Уругвай) – 89,4%

7. Динамо (Україна) – 88,5%

8. Мільйонаріос (Колумбія) – 87,9%

9. Естудіантес (Аргентина) – 87,5%

10. ЕНППІ (Єгипет) – 87,4%

До слова, у нинішньому складі Динамо лише 4 гравці народились не в Україні: Андрій Ярмоленко (Росія), Крістіан Біловар (Угорщина), Самба Діалло (Сенегал) та Беніто (Кот-д'Івуар).

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