"Це було недостатньо добре, і я маю взяти на себе відповідальність за це, це на мені. Я тренер, і саме я виставляю їх на полі, але це було недостатньо добре. Коли ми вкотре показали футбол, як у першому таймі, це означало, що мій посил не дійшов до команди.

Змарновані моменти Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Тоттенхем – 2:0

Яким був цей посил? (питання від журналіста – прим.). Та годі, друже, ми зіграли не дуже добре. Хочеш, щоб я написав тобі ціле досьє про те, де щось пішло не так? Я відчуваю, що ми трохи втратили віру та впевненість у нашому футболі, і я маю це змінити. Йдеться не про пропущені голи. Це про наш підхід до гри у футбол, і ми були далекі від цього.

Вже деякий час ми перебуваємо в скруті, але це частина нашого завдання і нашого зростання. Нам треба виходити на поле і показувати себе, треба викладатися. Сьогодні ми були жалюгідні", – наводить слова Постекоглу Goal.

Нагадаємо, поразка від Челсі стала для Тоттенхема третьою поспіль. У боротьбі за зону ЛЧ "шпори" відпустили Астон Віллу на 7 очок, хоча ще мають одну гру в запасі.

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