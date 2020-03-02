"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандів

"Футбол 24" обговорює 20 тур УПЛ із Артемом Федецьким, екс-захисником Шахтаря, Дніпра, Карпат та збірної України.

– Динамо і Шахтар синхронно зазнали сенсаційних поразок. Причому для Каштру – це перше фіаско у чемпіонаті України. Які причини?

– Думаю, це не Шахтар програв, а Ворскла виграла. Цілком заслужена, закономірна перемога. При Максимові ця команда почала нагадувати старі добрі часи Миколи Павлова – є характер, пресинг. "Гірників" давно так не пресингували, як це зробила Ворскла. Я думав, що у другому таймі господарі "здуються", але ж ні – молодці! Полтава чудово готова фізично, біжить. Після зимової перерви вже другий матч поспіль Ворскла проводить на дуже пристойному рівні. Лише компліменти – як тренеру Максимову, так і всій команді.

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Ну а Шахтар фізично підсів після єврокубків, тим паче після такого шаленого матчу у Лісабоні. Та й емоцій не вистачило на чемпіонат України. Пригадую, ще коли я виступав за Шахтар, завжди виникали проблеми після єврокубкових матчів. Ця хвороба тягнеться за ними досі. Бачите, змінили 3-4 гравців, і вже зовсім інший Шахтар… На жаль, у донецькій команді немає рівноцінної заміни.

– Показовий момент: Динамо виклало за Супрягу кілька мільйонів євро, посадило в запас, потім віддало в оренду і ось тепер отримало від форварда три голи у свої ворота. Як вам така кадрова політика столичного клубу?

– Спільна проблема топових наших клубів – Динамо і Шахтаря – це недовіра до своїх футболістів. Краще купити посереднього незрозумілого легіонера, який буде отримувати хорошу зарплату і виходити на поле. А наші перспективні гравці сидять на "банці", не потрапляють у заявку, їздять по орендах. Це – неправильно.

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Маємо інший приклад – Зоря. Подивіться, що Скрипник зробив із молодої команди. Пацани – просто красені. Я ще перед стартом сезону казав, що вони боротимуться за найвищі місця і поштовхаються з Динамо.

Супрягу стимулювали емоції. Хотілося довести своєму клубу, що він дійсно гравець хорошого рівня. Ми ж бачили, як він виступив на молодіжному Кубку світу – і забивав, і віддавав. Була б довіра – Супряга розкрився б і у Динамо. Натомість поїхав в оренду – і ось: мінус три очки для киян, втрата другої позиції у таблиці.

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Динамо вже не те… На мою думку, там залишився тільки один футболіст, який б’ється за емблему клубу – це Сидорчук. А більшість… Є перспективний Циганков, який, на жаль, не готовий, бо не пройшов зимових зборів. І багато посередніх легіонерів. Наші хлопці набагато кращі, більше заслуговують на основний склад, краще знають клубні традиції і що це таке – бренд Динамо.

– У Дніпрі чимало доленосних рішень ухвалювались за допомогою VAR. Чи правильно розтлумачила відеоповтори Катерина Монзуль?

– На мою думку, Монзуль – одна із найкращих суддів чемпіонату України. Читав слова Михайленка, мовляв, VAR – це лотерея. Не знаю, що він мав на увазі, але відеоповтори – це додаткові очі для арбітра у суперечливих ситуаціях. Думаю, що до рішень Монзуль не повинні виникати зайві запитання.

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Ось кому не вистачало VAR – це Карпатам. На останніх секундах матчу потрібно було призначати 100-відсотковий пенальті у ворота Колоса. Не знаю, куди дивився арбітр – там навіть без VAR все було очевидно. Тож можемо говорити про низьку кваліфікацію судді (Максима Козиряцького, – Футбол 24). М’яч летів у ворота, відкритий кут… У Карпат вкрали одне очко.

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VAR повинен використовуватися у кожному матчі. Звичайно, тут проблема полягає у фінансовому аспекті. Але, тим не менше, команди повинні перебувати в рівних умовах – незалежно від того, у якій із шісток вони грають.

– Десна дуже впевнено розтрощила Маріуполь, який вже на 4 очки відстає від першої шістки. Невже команда Бабича пролетить? Два тури залишилися…

– Я думаю, Маріуполя не буде серед першої шістки. Більше того, вважаю, що дві шістки вже остаточно сформовані.

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Щодо Десни… Рябоконь – свій, український тренер. Він створив реально класну команду, де грають свої, українські виконавці, недооцінені у попередніх клубах. Це той тренер, який може розкрити будь-якого футболіста.

– Що відбувається із Олександрією?

– Шарану не потрібно панікувати. Я читав, що він футболістів у "дубль" повідправляв. На мою думку, нічого сенсаційного не сталося – це можна було передбачити. Восени команда дуже достойно представила Україну на євроарені, тож частково пішов спад, хлопці трішки "наїлися". Цей період потрібно просто пережити – і все буде нормально. Олександрія свого останнього слова ще не сказала.

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"Нехай ті, хто поїхав грати в Росію, хоча б раз подивляться в очі нашим патріотам". Артем Федецький – про збірну України, "Дармштадт" і Коноплянку