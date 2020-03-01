Шахтар заслужено програв Ворсклі – кадрові рішення Каштру призвели до першої поразки в УПЛ

Шахтар поступився Ворсклі в рамках 20-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Після матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки Луїш Каштру навіть не взяв до Полтави 7 гравців основного складу Шахтаря. Португальський фахівець уже привчив до того, що не боїться вдаватися до ротації і довіряти молодим футболістам. Відтак у звітному матчі вперше з грудня минулого року вийшов на поле Майкон – бразилець проходив тривалу реабілітацію після травми. Натомість Юрій Максимов зробив лише дві зміни у порівнянні з матчем проти Динамо – Скляр і Луїзао замінили Шехіча і Ребенка.

Від самого початку матчу господарі дали зрозуміти, що не будуть відсиджуватися на власній половині. Полтавці високо розташували лінію захисту, контролювали м'яч та намагалися знайти прогалини в обороні донеччан. Такий стиль гри проти чинного чемпіона має свої ризики. На сьомій хвилині відразу два гравці Шахтаря ледь не втекли на побачення з голкіпером господарів, але Альюн надійно зіграв у непростій ситуації і відразу розігнав атаку полтавців, яка обірвалася лише на підступах до воріт Шевченка, а кутовий дивідендів Ворсклі не приніс.

"Гірники" ніяк не могли знайти свою гру, позначилася незіграність та неорганізованість саме цієї комбінації гравців. Було мало комбінацій попереду, непорозуміння та подекуди відсутність підстраховки позаду. Ворскла ж продовжувала тиснути, що принесло зиск на 30-й хвилині. Алан Патрік забарився із прийняттям рішення у власному штрафному, за що миттєво прийшло покарання – Кулач запресингував бразильця, м'яч дістався Скляру, який передачею знайшов Степанюка, а Руслан вразив ворота Микити Шевченка – 1:0.

Шахтар відреагував миттєво. Гості підняли швидкість, притисли Ворсклу до власних воріт, і небезпечні моменти почали з'являтися регулярно. Найактивнішим був Марлос, який змарнував кілька хороших нагод. Свої шанси також мали Тете і Коноплянка, а от Дентінью, який вийшов на позиції центрального нападника, зовсім випав із гри. Кінцівка першого тайму все ж була за господарями, але донеччани зуміли відзахищатися.

З перших хвилин другої половини Луїш Каштру кинув у бій Артема Бондаренка, який замінив Алана Патріка. Бразилець не лише "привіз" гол, а й зовсім випав із гри команди. Проте це зовсім не вирішило проблем Шахтаря. Ворскла продовжила контролювати гру і повинна була збільшувати перевагу. Кане з вигідної пробив повз ворота, а Кулачу кілька разів бракувало лише миті, щоб занести м'яч у сітку.

Всі намагання Шахтаря організувати хоча б щось гостре, розбивалися об захист Ворскли. Полтавці організували міцні оборонні редути і не дозволяли супернику проникати навіть у власний штрафний майданчик. "Гірники" все більше почали розраховувати на індивідуальні дії. Коноплянка постійно шукав можливість здійснити всій коронний прийом – зміститися праворуч і пробити, але захисники встигали накривати.

Під кінець матчу футболу стало все менше. Багато боротьби, порушень правил та затягування часу. На 84-й Ворскла ще й залишилася в меншості після вилучення Скляра. Олександр отримав другу жовту за зрив небезпечної атаки. Кане і Додо теж вирішили поз'ясовувати стосунки і отримали по "гірчичнику". Останні хвилини переросли у фарс. Шахтар намагався врятуватися, а Ворскла усіма способами відстояти перемогу, що їй, зрештою, вдалося.

Шахтар зазнав першої поразки у поточному розіграші УПЛ, але залишився на вершині турнірної таблиці. Ворскла завдяки трьом очкам відірвалася від останніх Карпат на 5 пунктів.