Динамо вперше в історії програло СК Дніпро-1 – VAR карає і рятує, Супряга хет-триком знищив киян

СК Дніпро-1 обіграв Динамо в рамках 20-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У першому турі після зимової перерви Динамо здобуло важку перемогу над Ворсклою, а СК Дніпро-1 вирвав нічию з Карпатами. У звітному матчі варто відзначити повернення Віктора Циганкова у заявку команди. Нагадаємо, лідер киян через травму практично пропустив підготовку до сезону на зборах разом з основною групою. СК Дніпро-1 ще ніколи у своїй короткій історії не перемагав Динамо, тому додаткову мотивацію шукати не довелося.

Стартовий свисток ще не пролунав, а у Дмитра Михайленка вже виникли проблеми. Ігор Когут, який потрапив до стартового протоколу, отримав пошкодження, тому на поле вийшов Юрій Вакулко. Схоже, фортуна вирішила повернути борг господарям дуже швидко. Вже на першій хвилині Хобленко отримав шанс пробити по воротах, а рикошет дезорієнтував Бущана – м'яч ледь не залетів у сітку. Після розіграшу кутового захисники киян знову зіграли необачно, але Чичиков не очікував такого подарунка і забарився з ударом.

СК Дніпро-1 – Динамо: вперше в історії УПЛ вилучили гравця після застосування VAR – постраждали кияни

На цьому проблеми Динамо лише почалися. Віталій Буяльський залишив команду Олексія Михайличенка в меншості вже на 6-й хвилині. Півзахисник киян грубо зіграв проти Юрія Вакулко. Катерина Монзуль не відреагувала на епізод, а от відеоасистент порадив головному рефері таки передивитися повтор. Вердикт – пряма червона картка.

Чисельна більшість ніяк не вплинула на СК Дніпро-1, який, очевидно, не розраховував отримати подібну перевагу та ще й так швидко. Складалося враження, що команди діють у рівних складах за невеликої ігрової переваги Динамо. Саме кияни невдовзі створили небезпечний момент – Русин прийняв м'яч у штрафному, розвернувся і пробив, але неточно. Після цього настало затишшя: багато боротьби, позиційних дій, але обмаль гостроти. Поступово господарі почали сміливіше йти вперед, але без особливого успіху.

Динамо теж усвідомило, що суперник ніяк не може використати "зайвого" гравця, а втрачати очки для "біло-синіх" зараз зовсім не на часі. Поступово кияни почали підбиратися все ближче до володінь господарів і робили це успішніше за своїх візаві. На 40-й хвилині Караваєв протягнув м'яч по центру і потужно пробив – поперечина. А перед самісінькою перервою Русин увірвався на лівий край штрафного і впав після жорсткого стику з Кравченком, але при цьому отримав жовту за симуляцію! Але й тут Монзуль отримала підказку від асистента. Кілька хвилин пішло на вивчення відеоповтору, після чого попередження було скасоване, а натомість призначений був пенальті. Вербіч взявся виконувати покарання і легко розвів Юрчука і м'яч по різних кутах. Динамо пішло на перерву лідером.

Якщо хтось очікував продовження активних дій і в другому таймі, то був дуже розчарованим. Після відновлення гри футбол став ще примітивнішим, а команди, як то кажуть, грали без воріт. Динамо можна було зрозуміти – важко діяти активно, коли треба берегти сили через гру в меншості, а от до дніпрян залишалися питання. Академічні атаки зовсім не та зброя, яка буде ефективною проти киян.

Дмитро Михайленко розумів, що йому добряче дістанеться від преси й уболівальників, за таку обережну гру, тому на 64-й хвилині кинув у бій Супрягу. Вихованцю Динамо знадобилося зовсім небагато часу, щоб відзначитися. Назаренко та Вакулко розіграли комбінацію у штрафному гостей, після чого останній прострілив на лінію воротарського, звідки вже замикав Владислав – 1:1. А ще за три хвилини склади стали рівними. Польовий жорстко зіграв проти Караваєва, а Монзуль на пару з VAR знову була невблаганною – червона.

Вихід Де Пени і Циганкова мав додати креативу у гру Динамо, але пропустили саме кияни. Дніпряни заробили кутовий. Кравченко виконав подачу, а Супрязі ніхто не заважав розстріляти Бущана. Подальші дії важко системно проаналізувати – обидві команди намагалися врятувати позитивний для себе результат, але більше пощастило Дніпру. Знову героєм став Супряга, який втік у контратаку і легко переграв голкіпера Динамо – 3:1.

Таким чином третя очна зустріч в історії команд завершилася перемогою СК Дніпро-1. Раніше двічі вигравало Динамо. Кияни залишилися на другому місці, але Зоря має матч у запасі і може їх випередити. Дніпряни тепер відстають від шостої сходинки всього на одне очко.