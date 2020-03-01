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Шаран відправив двох гравців Олександрії у дубль після втрати очок зі Львовом

12:47 609 Читать на русском
Шаран відправив двох гравців Олександрії у дубль після втрати очок зі Львовом
Антон Шендрік / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран дотримався слова і покарав винуватця гри проти ФК Львів (1:1).

54’ Микита Татарков
87’ Тавареш Альваро
 
Богдан Мишенко 10’
10’ Богдан Мишенко
54’ Микита Татарков
87’ Тавареш Альваро

Після матчу 20-го туру УПЛ ФК Львів – Олександрія Володимир Шаран пообіцяв відправити в дубль гравця, через якого команда не дорахувалась очок.

Шаран жорстко покарав гравця Олександрії після нічиєї зі Львовом

Ним став оборонець Антон Шендрік, повідомляє sport.ua з посиланням на ТК Футбол. Також разом із Шендріком до молодіжної команди понизили хавбека Максима Задераку.

Після 20-ти турів УПЛ Олександрія розташувалась на 5-й сходинці турнірної таблиці з 34-ма очками.

Олександрія втратила перемогу над Львовом, граючи в більшості

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Антон Шендрік Антон Шендрік Максим Задерака Максим Задерака Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Львів - Олександрія
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