Михайленко: VAR – це лотерея

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився емоціями після переможного матчу 20-го туру УПЛ проти Динамо (3:1).

"Футбол був, напевно, дуже емоційним. Гра могла скластися по-різному, але втрутився і VAR, і вилучення, і вихід Супряги на заміну. Напевно, гра більше сподобалася вболівальникам, аніж тренерам. Тому що поки VAR працює, арбітр дивиться у монітор, вирують різні думки. Це як лотерея. Зрозуміло, у нас емоції позитивні, на відміну від динамівців. У другому таймі, мені здається, ми заслужили на перемогу.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

Чому не зіграв Когут, який був у протоколі? Він перед грою на розминці відчув біль у нозі. Важко зараз сказати, наскільки серйозне ушкодження. Напевно, це – доля. Вийшов Вакулко, і на ньому Динамо заробило червону картку.

Які настанови були у перерві? Нам треба було не давати можливості спокійно контролювати м’яч Шабанову та Попову. Для цього ми висунули Вакулка дещо вперед, змусили Динамо грати довгими передачами. Нам треба було прискорити гру, не даючи змогу їм контролювати м’яч. Інша справа, що дуже довго не виходило дійти до штрафного, навіть до зон подач. Але, напевно, гравці Динамо втомилися перебудовуватися, тому що перший гол виник після того, як розкрили оборону короткими передачами. Вакулко добре відкрився й прострелив на Супрягу. Вважаю, головну роль зіграла втома – дуже важко вдесятьох перебудовуватися. Ми більшу частину другого тайму провели на чужій половині поля.

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Немає команд, які легко здобувають перемоги. І побудова команди – це також дуже важкий процес, особливо коли у міжсезоння приходить велика група гравців. Нам потрібен час, аби зігратися та дізнатися можливості усіх футболістів. Ми багато працюємо та намагаємось бути кращими.

Знаю, що у нас зараз 22 очки. Ми працюємо над покращенням гри. Буде можливість потрапити до шістки, буде добре. Розумію, що для цього маємо добре зіграти у Харкові. І напевно, треба буде здобувати 4 або навіть 6 очок. Ми працюємо над покращенням гри. Буде гра – буде й результат. По-іншому буде важко набирати очки", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру чемпіонату України СК Дніпро-1 на власному полі здолав Динамо з рахунком 1:3. Як наслідок, кияни з 39 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці, СК Дніпро-1 з 22 пунктами – восьмий.

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