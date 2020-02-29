Десна – Маріуполь – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Десна в матчі 20-го туру УПЛ повторила результат поєдинку з Маріуполем у першому колі. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Маріуполь.

Десна з початку поєдинку захопила контроль над грою, і вже на 21 хвилині вела в рахунку 2:0 завдяки дублю Тотовицького, який спочатку спочатку замкнув подачу з кутового, а потім скористався поганим виносом Дави. На початку другої половини Філіппов зробив рахунок розгромним, реалізувавши пенальті, а крапку в матчі поставив Калітвінцев, завершивши красиву комбінацію.

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Таким чином, сіверяни набрали 36 очок, наблизившись до третьої Зорі на відстань одного залікового балу й відірвавшись від п'ятої Олександрії на два пункти. Маріуполь, маючи в активі 22 очки, тримається на сьомій сходинці.