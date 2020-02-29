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Продовження жахливої серії "зелено-білих" у відеоогляді матчу Колос – Карпати – 2:1

20:37 14 Читать на русском
Продовження жахливої серії "зелено-білих" у відеоогляді матчу Колос – Карпати – 2:1
Колос – Карпати – 2:1 / офіційний сайт Колоса

Колос мінімально переміг Карпати в матчі 20-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Карпати.

11’ Олег Ільїн
42’ Кирило Петров
 
Артем Козак 78’
11’ Олег Ільїн
42’ Кирило Петров
78’ Артем Козак

Колос на початку матчу вийшов вперед, Ільїн замкнув флангову передачу з лівого флангу. Перед перервою Петров подвоїв перевагу ковалівців, добивши м'яч після штрафного у виконанні Богданова. Карпати змогли відіграти один м'яч лише наприкінці гри, гол в активі Артема Козака, але на більше не спромоглись.

Карпати вдруге в сезоні програли Колосу та залишилися на дні УПЛ з жахливою безвиграшною серією

Таким чином, Колос набрав 26 очок та закріпився у першій шістці, а Карпати з 12 пунктами залишились останніми.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Карпати Карпати Відеоновини Колос Колос Колос - Карпати
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