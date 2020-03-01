"Динамо не бачить футболістів": Леоненко розкритикував киян за оренди Супряги і Лєднєва

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко вкотре критично висловився стосовно кадрових рішень у київському Динамо.

"Треба говорити, чому Супряга поїхав, а Суркіс і Хацкевич не помітили. Ігорю Михайловичу потрібно слухати Бібу, Безсонова і Заварова.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

Супрязі дали дві гри – з Шахтарем і в єврокубках, і Хацкевич відразу сказав йому до побачення. Залишимо класного Бєсєдіна. Так само було і з Громовим, який не завадив би. Але взяли де Пену і Родрігеса.

Я дивуюся, чому віддали Лєднєва. У Динамо не бачать футболістів. Кияни відпускають гравців, вони десь грають, а в Динамо – ні. Як тільки вони йдуть, починають забивати. А потім кажуть, що немає футболістів", – сказав Леоненко у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Владислав Супряга, який у 20 турі УПЛ відзначився хет-триком у ворота Динамо, належить "біло-синім". Наразі в активі 20-річного форварда 7 голів у поточному розіграші УПЛ.

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