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"З такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5 на 5", – Вацко про матч СК Дніпро-1 – Динамо

06:00 26 Читать на русском
"З такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5 на 5", – Вацко про матч СК Дніпро-1 – Динамо
Катерина Монзуль / фото з відкритих джерел

Відомий український журналіст і коментатор Віктор Вацко різко прокоментував арбітраж у поєдинку 20-го туру УПЛ СК Дніпро-1 – Динамо.

71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Віталій Буяльський 6’
Беньямін Вербіч 45+5’
6’ Віталій Буяльський
45+5’ Беньямін Вербіч
71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Монзуль принаймні послідовна. Але з такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5 на 5.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

Уповільнено багато зіткнень виглядають і сприймаються значно жахливіше, ніж є насправді", – прокоментував Вацко вилучення Польового у своєму твіттері.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 переграв Динамо (3:1) завдяки хет-трику Супряги, а Катерина Монзуль прийняла цілий ряд суперечливих рішень із допомогою VAR.

СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян

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Теги
Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Динамо Відеоасистент арбітра (VAR) Віктор Вацко Катерина Монзуль Арбітри
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