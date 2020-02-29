"З такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5 на 5", – Вацко про матч СК Дніпро-1 – Динамо

Відомий український журналіст і коментатор Віктор Вацко різко прокоментував арбітраж у поєдинку 20-го туру УПЛ СК Дніпро-1 – Динамо.

"Монзуль принаймні послідовна. Але з такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5 на 5.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

Уповільнено багато зіткнень виглядають і сприймаються значно жахливіше, ніж є насправді", – прокоментував Вацко вилучення Польового у своєму твіттері.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 переграв Динамо (3:1) завдяки хет-трику Супряги, а Катерина Монзуль прийняла цілий ряд суперечливих рішень із допомогою VAR.

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