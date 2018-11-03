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Степаненко: Я підказав арбітру в моменті, коли Кендзьора зіграв рукою

23:21 365 Читать на русском
Степаненко: Я підказав арбітру в моменті, коли Кендзьора зіграв рукою
Степаненко в матчі проти Динамо / О. Осипов

Хавбек "гірників" Тарас Степаненко розповів, що підказав рефері у моменті із другою жовтою карткою оборонця Динамо Томаша Кендзьори.

"Гол Коваленка? Дуже хороший удар. Спочатку здавалося, що м'яч летить вище, потім він опустився в ворота.

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Я підказав арбітру в моменті, коли Тайсон прокинув, і гравець Динамо ( епізод, коли Кендзьора отримав друге попередження – прим. "Ф24") зіграв рукою. Ми грали у свій футбол, з невеликими корективами", – передає слова Степаненка Sport.ua.

Нагадаємо, на 92-й хвилині матчу проти Шахтаря польський захисник Динамо зіграв рукою і отримав друге попередження. "Динамівці" в підсумку програли Шахтарю. Феноменальний удар Віктора Коваленка приніс перемогу "гірникам".

"Морозюк – міна уповільненої дії, і нікому невідомо, хто на ній підірветься", – журналіст

Теги
Шахтар Шахтар Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Тарас Степаненко Тарас Степаненко Динамо Динамо
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