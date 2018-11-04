Степаненко: Я подсказал арбитру в момент, когда Кендзера сыграл рукой

Степаненко в матче против Динамо / А. Осипов

Хавбек "горняков" Тарас Степаненко рассказал, что подсказал рефери в моменте со второй желтой карточкой защитника Динамо Томаша Кендзеры.

"Гол Коваленко? Очень хороший удар. Сначала казалось, что мяч летит выше, затем он опустился в ворота.

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Я подсказал арбитру в момент, когда Тайсон прокинул, и игрок Динамо (эпизод, когда Кендзера получил второе предупреждение – прим. "Ф24") сыграл рукой. Мы играли в свой футбол, с небольшими коррективами", – передает слова Степаненко Sport.ua.

Напомним, на 92-й минуте матча против Шахтера польский защитник Динамо сыграл рукой и получил второе предупреждение. "Динамовцы" в итоге проиграли Шахтеру. Феноменальный удар Виктора Коваленко принес победу "горнякам".

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