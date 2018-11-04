toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Степаненко: Я подсказал арбитру в момент, когда Кендзера сыграл рукой

3 ноября 23:21 51 Читати українською
Степаненко: Я подсказал арбитру в момент, когда Кендзера сыграл рукой
Степаненко в матче против Динамо / А. Осипов

Хавбек "горняков" Тарас Степаненко рассказал, что подсказал рефери в моменте со второй желтой карточкой защитника Динамо Томаша Кендзеры.

"Гол Коваленко? Очень хороший удар. Сначала казалось, что мяч летит выше, затем он опустился в ворота.

Ступар: Удаление Кендзеры даже не подлежит дискуссии

Я подсказал арбитру в момент, когда Тайсон прокинул, и игрок Динамо (эпизод, когда Кендзера получил второе предупреждение – прим. "Ф24") сыграл рукой. Мы играли в свой футбол, с небольшими коррективами", – передает слова Степаненко Sport.ua.

Напомним, на 92-й минуте матча против Шахтера польский защитник Динамо сыграл рукой и получил второе предупреждение. "Динамовцы" в итоге проиграли Шахтеру. Феноменальный удар Виктора Коваленко принес победу "горнякам".

"Морозюк – мина замедленного действия, и никому неизвестно, кто на ней подорвется", – журналист

Теги
Шахтер Шахтер Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Тарас Степаненко Тарас Степаненко Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
27
мин
Эйбар
13:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук