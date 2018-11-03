"Морозюк – міна уповільненої дії, і нікому невідомо, хто на ній підірветься", – журналіст

Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов поділився думками про матч 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (2:1).

"Перший тайм мені дуже сподобався. У другому, я вважаю, теж непогано грали. Поразки ніяк не заслужили. Після гри дві речі хочеться ще раз відзначити:

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1. Я не знаю, де Вітя Вацко вирахував середній вік основи Динамо 21,5 років, але сьогоднішній матч, так само як і вчорашній, ще раз підтвердив, що у Динамо є сильна, перспективна молодь, якій можна і потрібно довіряти, а не брати на її місце лівих легіонерів. Шапаренко, Миколенко виглядали здорово, але ж є й інші, на яких в перспективі потрібно робити ставку.

2. Коля Морозюк знову показав, що він міна уповільненої дії, і нікому невідомо, хто на ній підірветься. На жаль, коли мова не йде про штрафні, підриваються, як правило, свої. У цьому матчі йому і півтори хвилини вистачило...

Тренерську тему не чіпаю свідомо. Я залишаюся при своїй думці, яка всім відома і результат на неї ніяк не вплинув", – написав Шахов у Facebook.

Нагадаємо, Шахтар на останніх секундах здобув вольову перемогу проти Динамо. Столичний клуб відстає від "гірників" вже на 8 очок.

Шахтар – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу