Нападник Динамо Андрій Ярмоленко забив свій черговий гол в УПЛ у матчі проти Вереса (3:0).

Досвідчений бомбардир відкрив рахунок на 40-й хвилині матчу, вдало зігравши на добиванні. Для Ярмоленка це був сьомий гол у нинішньому сезоні.

Голи Ярмоленка і Пономаренка у відеоогляді матчу Динамо – Верес – 3:0

Втім, набагато важливіші історичні здобутки. Забивши Вересу, Андрій вийшов на одноосібне четверте місце найкращих бомбардирів УПЛ за всі часи, випередивши Андрія Воробея. Тепер в активі Ярмоленка 107 голів. Наступний орієнтир – Євген Селезньов, у якого 116 голів.

На вершині списку перебувають дві легенди Динамо. Перше місце посідає Максим Шацьких (124 голи), а Сергій Ребров відстав лише на один точний удар. Варто зауважити, що у топ-10 Ярмоленко – єдиний футболіст, який забивав свої голи лише в складі одного клубу (звісно, Динамо).

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