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Шахтар – Динамо: Коваленко неймовірним голом приніс "гірникам" перемогу

19:58 313 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Коваленко неймовірним голом приніс "гірникам" перемогу
Віктор Коваленко / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко відзначився шикарним голом у поєдинку 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Шахтар здолав Динамо в центральному матчі 14 туру УПЛ. Пропустивши першими, підопічні Паулу Фонсеки здобули вольову перемогу завдяки голам Жуніора Мораєса та Віктора Коваленка.

Шахтар – Динамо – відео голів

Особливо красивим вийшов м'яч Коваленка, який був забитий на 90+5 хвилині. Після помилки Морозюка та скидки Мораєса Коваленко, який вийшов на заміну, відправив м'яч практично в дальню "дев'ятку" воріт Дениса Бойка.

Завдяки цій перемозі Шахтар збільшив відрив від Динамо вже до 8 очок та закріпився на першому місці в УПЛ.

Шахтар вирвав перемогу над Динамо – вилучення і шалений гол на останніх хвилинах

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Відеоновини Красиві голи Головне Фантастичні голи Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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