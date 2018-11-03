Шахтар – Динамо: Коваленко неймовірним голом приніс "гірникам" перемогу

Україна — 19:20 617
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Шахтар – Динамо: "гірники" вперше за 7 матчів перемогли киян в УПЛ
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Шахтар вирвав перемогу над Динамо – вилучення і шалений гол на останніх хвилинахУкраїна — 18:56 7486
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Шахтар – Динамо: Бойко став єдиним гравцем киян, який не потиснув руку Мораєсу перед матчемУкраїна — 17:50 1229
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Тащи забив розкішний гол за Дуйсбург через декілька секунд після виходу на замінуНімеччина — 16:46 1461
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Баварія у вогні: Ковач шукає "крота" і відповідає оригінальним правилом на зухвалість зірокНімеччина — 15:57 1072
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