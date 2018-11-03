Шахтар – Динамо: Коваленко неймовірним голом приніс "гірникам" перемогу

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко відзначився шикарним голом у поєдинку 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Шахтар здолав Динамо в центральному матчі 14 туру УПЛ. Пропустивши першими, підопічні Паулу Фонсеки здобули вольову перемогу завдяки голам Жуніора Мораєса та Віктора Коваленка.

Шахтар – Динамо – відео голів

Особливо красивим вийшов м'яч Коваленка, який був забитий на 90+5 хвилині. Після помилки Морозюка та скидки Мораєса Коваленко, який вийшов на заміну, відправив м'яч практично в дальню "дев'ятку" воріт Дениса Бойка.

Завдяки цій перемозі Шахтар збільшив відрив від Динамо вже до 8 очок та закріпився на першому місці в УПЛ.

Шахтар вирвав перемогу над Динамо – вилучення і шалений гол на останніх хвилинах