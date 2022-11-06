СК Дніпро-1 – Минай

СК Дніпро-1 продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на два очки, однак сьогодні відрив знову можна збільшити до п'яти пунктів. Це неабияк важливо, враховуючи зустріч з "гірниками" через два тижні. Команда Олександра Кучера цілком здатні завершити рік в статусі зимового чемпіона – і поки що такий розклад виглядає справедливо. У таблиці очікуваних показників "спортклубівці" обходять донеччан.

Втім, для початку необхідно впоратись з Минаєм. Це завдання зовсім не просте. По-перше, "жовто-чорні" мають великі проблеми з лазаретом – дійшло до того, що на грі проти АЗ в запасі було лише три польових гравці. По-друге, накопичується втома, адже за останній місяць проведено аж дев'ять матчів. Як наслідок, у останніх чотирьох поєдинках дніпровці забивали лише по одному голу, а Інгулець розписав з ними бойову нічию.

По-третє, Минай під керівництвом Володимира Шарана перетворився в дуже непростого суперника. За останні чотири матчі закарпатці відібрали очки у Вереса й Кривбаса, а також здобули перемогу над Металістом 1925. Поразка ж від Ворскли сталася при шаленій перевазі за моментами. У таблиці очікуваних очок "лисиці" мали б йти на сьомій сходинці.

Окрім результату, варто відзначити футбол Миная. Так, від цього складу не можна очікувати на тікі-таку, однак в кожному поєдинку команда демонструє тривалі ігрові відрізки з симпатичною грою в атаці. В арсеналі підопічних Володимира Шарана є і швидкі контратаки, і гострі кроси, і навіть якісно комбінувати на чужій третині вдається. Словом, СК Дніпру-1 сьогодні буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лучкевич, Пуріта, Громов, Бланко (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Минай

СК Дніпро-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Піхальонок, Амаш – Довбик

Минай: Бандура – Гончар, Горін, Немчанінов, Трубочкін – Вітенчук, Хахльов – Воробчак, Твердохліб, Кулієв – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

СК Дніпро-1 ходить по дуже тонкому льоду. Дух можливої осічки ходить поруч – і сьогодні її вірогідність надзвичайно висока. Втім, матч проти АЗ показав, що навіть за всіх своїх проблем підопічні Олександра Кучера здатні демонструвати футбол екстра-рівня (за мірилами УПЛ), граючи на рівних з лідерами Ередивізі.

Минай в той же час має певні проблеми в обороні. Навіть Інгулець цілком міг забити у їхні ворота двічі. Зазвичай, команди Володимира Шарана роблять життя суперника на полі нестерпним, однак закарпатці поки що дають грати проти себе. Саме тому ми поставимо на перемогу СК Дніпра-1.

Рух – Кривбас

Рух останні тижні підривав медіапростір заявами одного відомого блогера та фаната львівського футболу, а за сумісництвом – чоловіка президентки клубу. Григорій Козловський на прес-конференції громив керівництво УАФ, поки юнаки "жовто-чорних" проривалася у євровесну, але у дорослого колективу справи не такі веселі. Підопічні Леоніда Кучука після дев'яти матчів УПЛ тримаються всього у двох очках від четвірки аутсайдерів.

Не можна сказати, що Рух виглядає прямо таки жахливо. "Народна оборона Львова" круто відчуває себе на контратаках – це дозволило переїхати Зорю (3:1), здолати Ворсклу (1:0) й дати бій СК Дніпру-1 (2:3). Показово, що дані результати здобуті у матчах з атакувальними командами, однак інші суперники не надають простору. Без нього "жовто-чорним" важко, хоча за очікуваними очками ще кілька турів тому колектив тримався у топ-5.

Сьогоднішній опонент львів'ян дуже хоче атакувати. Кривбас під керівництвом Юрія Вернидуба намагається працювати першим номером, але виходить так собі – темп залишається низьким, якість і кількість моментів є найгіршими в УПЛ, що виливається у 5 голів при 9-ти матчах. Дебютну та єдину перемогу вдалося здобути аж у позаминулому турі завдяки двом точним кросам на Дебелка – поки саме вони залишаються найбільш гострою зброєю 13-ї команди чемпіонату.

Козирем Кривбаса є оборона. Захисники якісно працюють в індивідуальних дуелях, виграючи більшість єдиноборств і вкрай рідко дозволяючи переграти себе 1-в-1. За очікуваними пропущеними м'ячами новачок УПЛ тримається в середині таблиці. Це – дуже серйозний аргумент у матчі проти Руха.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Кривбас

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Дідик, Лях – Федорчук, Довгий – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Семенов, Ловріч, Дібанго – Капіч, Банада – Татарков, Хомченовський, Микитишин – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери надають невеличку перевагу Руху. Можливо, їх так надихнув перформенс Довгого, якому вдалося забити у трьох турах поспіль. На нашу ж думку, суперники є рівними – у обох є свої критичні вразливості й свої чесноти, однак явної переваги один над одним вони не мають.

Великої кількості голів точно не варто очікувати. У Кривбаса занадто якісна оборона, але слабка атака – Рух же занадто залежний від простору, якого сьогодні буде обмаль. Загалом, у такому поєдинку цілком ймовірною є нічия.

"Це буде другий Шевченко": подвійний вирок Динамо, везіння Шахтаря та український сюрприз