"Грішу Козловського я знаю багато років. Познайомилися ми в Харкові: "Здрастє-здрастє, я Гріша – я Женя. Привіз сина і хочу, щоб він грав у вашому дублі". Ми поспілкувалися, Маркевич подивився хлопця, якийсь час він був гравцем дубля, але в першу команду не потрапив. Ми часто спілкувалися з Козловським і тоді йому від мене "не смерділо". Я був здивований, коли почув з його вуст публічні образи на свою адресу та на адресу менеджерів інших клубів.

"У труні я бачив вашу дискваліфікацію": Козловський зізнався, чому зробив президентом Руха свою дружину

Перше. Він порушив питання моєї дискваліфікації, яку я вважаю несправедливою. У мене є рішення суду, яке підтверджує мою невинність. Але схоже він забув, що сам мав бути довічно відсторонений, коли з автоматом та своєю охороною увірвався до суддівської кімнати. Колліна, який тоді керував арбітражем, вимагав довічно відсторонити Козловського від футболу. Вдруге його мали дискваліфікувати, коли він у прямому ефірі нецензурною лайкою ображав арбітрів матчу.

Друге. Якщо він вважає, що в матчі Рух – СК Дніпро-1 була упередженість з боку арбітра, то є безліч варіантів розглянути цей матч з незалежними експертами, зібрати незалежну комісію і на підставі цього зробити висновки, чи було в цьому матчі упереджене суддівство чи ні.

Вони кажуть, що Металіст пробив багато пенальті. Але я вчора подивився статистику команди Рух U-19 – вони у дев’яти матчах пробили дев’ять 9 пенальті. До речі, у команді U-19, якою вони так хизуються – максимум 1 або 2 вихованці Руха. Всі інші хлопці здебільшого вихованці Карпат та інших шкіл, яких вони вдало продають. Приклад – перехід Сича до бельгійського Кортрейка.

До речі, потрапляння Руха U-19 до Юнацької ліги УЄФА супроводжувалося великим скандалом. У зв’язку з війною виконком УАФ припинив усі змагання і на той момент на першому місці була команда Динамо U-19. Але Рух мав дві гри в запасі. Рік тому була така ж ситуація, тільки пов’язана з коронавірусом. Шахтар U-19 мав гру в запасі й з огляду на втрачені очки міг обійти Динамо, але виконком прийняв рішення залишити таблицю без змін. Цього сезону ситуація повторилася, тільки замість Шахтаря був Рух, який почав обдзвонювати всі клуби і голосуванням було прийнято рішення дограти ці матчі. На той момент я працював у Металісті, довго сумнівався, але підтримав Рух. Оскільки футболістів розпустили, Колос U-19 та Інгулець U-19 привезли ослаблені склади, Рух U-19 здобув легкі перемоги та став чемпіоном.

Щодо вказівок Козловського керівництву СК Дніпро-1 звільнити мене з клубу – я не коментуватиму. Якщо президент і генеральний директор вважають за потрібне, вони самі дадуть відповідь уболівальнику Руха Козловському на ці висловлювання", – сказав Красніков у коментарі SportArena.

Рух оприлюднив теорію змови, яка призвела до поразки від СК Дніпро-1 – причетні Красніков, суддя та Павелко