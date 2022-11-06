В рамках 11-го тура УПЛ СК Днепр-1 встретится с Минаем, а Рух примет Кривбасс. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Минай

СК Днепр-1 продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на два очка, однако сегодня отрыв снова можно увеличить до пяти пунктов. Это немаловажно, учитывая встречу с "горняками" через две недели. Команда Александра Кучера вполне способна завершить год в статусе зимнего чемпиона – и пока что такой расклад выглядит справедливо. В таблице ожидаемых показателей "спортклубовцы" обходят дончан.

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Впрочем, для начала необходимо справиться с Минаем. Эта задача совсем не простая. Во-первых, "желто-черные" имеют большие проблемы с лазаретом – дошло до того, что на игре против АЗ в запасе было только три полевых игрока. Во-вторых, накапливается усталость, ведь за последний месяц было проведено аж девять матчей. Как следствие, в последних четырех поединках днепровцы забивали лишь по одному голу, а Ингулец расписал с ними боевую ничью.

В-третьих, Минай под руководством Владимира Шарана превратился в очень непростого соперника. За последние четыре матча закарпатцы отобрали очки у Вереса и Кривбасса, а также одержали победу над Металлистом 1925. Поражение же от Ворсклы случилось при огромном преимуществе по моментам. В таблице ожидаемых очков "лисы" должны были бы идти на седьмой строчке.

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Кроме результата, стоит отметить футбол Миная. Да, от этого состава нельзя ожидать тики-таку, однако в каждом поединке команда демонстрирует длительные игровые отрезки с симпатичной игрой в атаке. В арсенале подопечных Владимира Шарана есть и быстрые контратаки, и острые кроссы, и даже качественно комбинировать на чужой трети удается. Словом, СК Днепру-1 сегодня будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированы: Лучкевич, Пурита, Громов, Бланко (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Минай

СК Днепр-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Пихаленок, Амаш – Довбик

Минай: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Витенчук, Хахлев – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

СК Днепр-1 ходит по очень тонкому льду. Дух возможной осечки ходит рядом – и сегодня ее вероятность чрезвычайно высока. Впрочем, матч против АЗ показал, что даже при всех своих проблемах подопечные Александра Кучера способны демонстрировать футбол экстра-уровня (по меркам УПЛ), играя на равных с лидерами Эредивизи.

Минай в то же время имеет определенные проблемы в обороне. Даже Ингулец вполне мог забить в их ворота дважды. Обычно, команды Владимира Шарана делают жизнь соперника на поле невыносимой, однако закарпатцы пока дают играть против себя. Именно поэтому мы поставим на победу СК Днепра-1.

Рух – Кривбасс

Рух последние недели взрывал медиапространство заявлениями известного блогера и фаната львовского футбола, а по совместительству – мужа президентки клуба. Григорий Козловский на пресс-конференции громил руководство УАФ, пока юноши "желто-черных" прорывались в евровесну, однако у взрослого коллектива дела не такие веселые. Подопечные Леонида Кучука после девяти матчей УПЛ держатся всего в двух очках от четверки аутсайдеров.

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Нельзя сказать, что Рух выглядит прямо таки ужасно. "Народная оборона Львова" круто чувствует себя на контратаках – это позволило переехать Зарю (3:1), одолеть Ворсклу (1:0) и дать сильный бой СК Днепру-1 (2:3). Показательно, что данные результаты добыты в матчах с атакующими командами, однако другие соперники не предоставляют пространства. Без него "желто-черным" трудно, хотя по ожидаемым очкам еще несколько туров назад коллектив держался в топ-5.

Сегодняшний оппонент львовян очень хочет атаковать. Кривбасс под руководством Юрия Вернидуба пытается работать первым номером, но получается так себе – темп остается низким, качество и количество моментов являются худшими в УПЛ, что выливается в 5 голов при 9 матчах. Дебютную и единственнцю победу удалось добыть аж в позапрошлом туре благодаря двум точным кроссам на Дебелко – пока именно они остаются наиболее острым оружием 13-й команды чемпионата.

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Козырем Кривбасса является оборона. Защитники качественно работают в индивидуальных дуэлях, выигрывая большинство единоборств и крайне редко позволяя переиграть себя 1-в-1. По ожидаемым пропущенным мячам новичок УПЛ держится в середине таблицы. Это – очень серьезный аргумент в матче против Руха.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Кривбасс

Рух: Панькив – Роман, Слюсар, Дидык, Лях – Федорчук, Довгий – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Семенов, Ловрич, Дибанго – Капич, Банада – Татарков, Хомченовский, Микитишин – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры отдают небольшое преимущество Руху. Возможно, их так вдохновил перформенс Довгого, которому удалось забить в трех турах подряд. По нашему же мнению, соперники равны – у обоих есть свои критические уязвимости и свои достоинства, но явного преимущества друг над другом они не имеют.

Большого количества голов точно не стоит ожидать. У Кривбасса слишком качественная оборона, но слабая атака – Рух же слишком зависим от пространства, которого сегодня будет мало. Вообще, в таком поединке вполне вероятна ничья.

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