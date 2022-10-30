– Ми поступилися 1:3, але, якщо чесно, то гра була непогана. Мені сподобалося, як ми діяли, особливо у перші 20 хвилин. Все виходило, але бракує концентрації. Припустилися двох помилок і пропустили два голи. Зробили гарний подарунок Динамо. Ми готувалися та просили не грати через центр, але обрізалися і відразу отримали контратаку.

А другий гол – взагалі "шедевр", щось говорити... Найголовніше, що хлопці не зупинилися, забили наприкінці першого тайму та повернулися до гри. Вийшли на другий тайм з гарним настроєм показати себе. Були моменти, щоб зрівняти рахунок, але забити не вдалося. А Динамо навпаки забило ще. Вітаю Київ. Працюватимемо далі, щоб показувати якісніший футбол, а не такий, як сьогодні. Прикро, що через помилки хлопців ми пропускаємо м'ячі.

Динамо – Кривбас – 3:1 – відео голів та огляд матчу

– Що вам потрібно, щоб трохи підняти команду у турнірній таблиці?



– Я думаю, що найбільше потрібен час. У нас повністю нова команда збиралася. Не можна зігратися за один-два місяці. Плюс у нас у країні війна. Ті збори, які ми проводили... Не було ні нормальних спарингів, не було можливості нормально підготуватися.

Але зараз у нас весь чемпіонат незрозумілий. Те саме Динамо скільки вже втратило очок. Той самий Шахтар. Але головне, що чемпіонат відбувається, і ми граємо. Хлопцям, які нас захищають, потрібні емоції. Багато фанатів зараз воюють, захищають нашу країну. Це головне. Якщо проведемо чемпіонат до кінця, то гратимемо у єврокубках. Потрібно терпіння. Головна перемога це перемога нашої країни над Росією. А потім усе налаштується, уже приходитимуть люди. Треба набратись терпіння, а коли переможемо, то все буде добре, – резюмував Вернидуб на післяматчевій прес-коференції.

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