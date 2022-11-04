Футбол 24 обговорив виступи Шахтаря, Динамо та СК Дніпро-1 у єврокубках з Валентином Полтавцем, який свого часу провів понад 300 матчів в українській еліті.

Донеччани зуміли доволі приємно здивувати українського вболівальника у найпрестижнішому євротурнірі, тож тепер чекають жеребкування Ліги Європи. Дніпряни виступили непогано у Лізі конференцій, тому теж в очікуванні 7 листопада. А кияни... Ви й так знаєте, що з киянами.

В розмові з Футбол 24 колишній гравець Дніпра, Чорноморця і запорізького Металурга Валентин Полтавець підбив підсумок євроосені у виконанні українських клубів.

"Мудрик – другий Шевченко"

– Після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів мало вірилось, що Шахтар матиме шанси на євровесну, але все ж команда до останнього боролась за плей-офф ЛЧ. Як ви оцінюєте виступи підопічних Йовічевіча?

– Здавалось, що група і справді складна. Але не треба боятись гарних команд, ми і так самі вміємо грати у футбол. Тому по ходу групового етапу так склалось, що ми мали шанси вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

– Не здалось вам, що "гірникам" не вистачило емоцій, сил і зібраності в матчі проти РБ Лейпциг, щоб зачепитись за ЛЧ?

– Якщо чесно, то протягом усього турніру трохи був фарт. Моментами, звісно, і не фартило. Візьмемо першу гру проти Лейпцига, коли 4 рази вдарили по воротах і виграли 4:1. Була спершу помилка воротаря, тож так склалось, що ми взяли 3 залікові пункти. А так, якби перед початкам сказали, що буде саме так, ми б точно були раді. Зараз же невдоволені результатом, бо в останній грі не досягли того, на що розраховували. Можу лише дуже подякувати команді, що в такий час дарують нам, нашим захисникам позитивні емоції.

– Який матч Шахтаря вам найбільше запам'ятався?

– Мабуть, другий поєдинок проти Селтіка, коли зіграли 1:1 і Мудрик забив той божевільний м'яч.

– Михайло непогано провів більшість матчів, у деяких навіть виблискував. Хто ще з гравців приємно вразив?

– Всі зіграли на нормальному рівні, але Мудрик... Мудрик – це майбутня зірка не лише українського, а й, я так гадаю, світового футболу. Знаю його ставлення до праці. Це буде другий Андрій Шевченко.

– Чи зможе, на вашу думку, Шахтар здивувати українського вболівальника у Лізі Європи? Все ж команда трохи відпочине, можливо, підсилиться.

– Багато топових команд спустилось у Лігу Європи, тому буде складно. Попри це думаю, що все у "гірників" буде добре.

– Більшість потенційних суперників серйозні – ПСВ, Ренн, Рома, МЮ, Монако...

– Звісно. Але шанси на прохід будемо оцінювати вже після жеребкування. Ви ж бачите на прикладі Ліги чемпіонів, коли всі скептично ставились до шансів Шахтаря, а команда вела боротьбу за вихід з групи до останнього.

"Нікого не можу виділити з Динамо. Нікого!"

– Зовсім інша ситуація в Динамо. Команда чи не у всіх матчах грала пасивно, беземоційно, з дитячими помилками. Не змогли двічі переграти навіть АЕК з Ларнаки. У чому ви вбачаєте причини таких виступів?

– Про Динамо складно сказати. У них все попереду. Треба знати ситуацію зі середини, знати, що там коїться. Зрештою, хлопці усі матчі грають не вдома, на виїзді, на них величезна відповідальність лягла. Та ще й травми суттєво вплинули. У Шахтаря, мені здається, є ким замінити травмованих, а в Динамо... Лише так можу відповісти на це запитання.

– Здається, що киянам просто потрібен серйозний імпульс. Що б могло посприяти: зміна тренера, продаж гравців і підписання нових, щось інше?

– Знову ж таки, я точно не знаю, що відбувається в команді. Може, і продати лідерів треба, щоб на їхнє місце прийшли інші.

– Лідери – Циганков, Буяльський, Забарний – показали далеко не ту гру, до якої ми звикли. Навіть розчарували.

– Згоден з вами. Може, вони були у поганій фізичній формі, якісь мікротравми мали, збори не пройшли... Лише Мірча Луческу може відповісти, що з ними сталось.

– Хто для вас був світлою плямою в Динамо у Лізі Європи?

– Нікого не можу виділити з Динамо. Нікого!

"Не очікував такого від СК Дніпро-1"

– СК Дніпро-1 у Лізі конференцій нібито продемонстрував стабільність, вигравши ті матчі, які міг. Поступився АЗ, який і справді був сильнішим. Чи стали виступи команди Кучера для вас несподіванкою?

– Якщо чесно, не очікував, що вони так гарно виступлять, адже квартет був трохи неоднозначний, новий тренер, нові гравці. Треба було певний час, щоб зігратись, але хлопці порадували. Честь їм і хвала за те, що вийшли з другого місця. Хоча, звісно, хотілось і з першого.

– Свій рівень підтвердили Піхальонок і Довбик, який став найкращим бомбардиром групового етапу. Непогано зарекомендував себе новачок Яніс Хамаш. Кого б ви відзначили?

– Мені ближча позиція нападника, тому я Довбика б назвав.

– Підсумовуючи євроосінь для українських команд, у скільки балів з 5 ви б оцінили кожну з них?

– Враховуючи обставини у нашій країні, то всім би поставив максимальний бал. Навіть Динамо, попри їхні результати! Все, що змогли, гадаю, футболісти зробили. Ми грали проти добротних суперників.

Що відбувається в Динамо – причини фіаско, атмосфера в команді, терміни відставки Луческу і чому не все так однозначно