"Ворскла – збалансована, вона змінила свою тактику в останні двох матчах. Вибачте, але кадрово, звичайно, суперник дуже серйозний.

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Завдання у них – не боротися за виживання, а грати в єврокубках. Тому я вітаю свого колегу Віктора Анатолійовича.

У роздягальні своїм сказав, що в мене немає слів докору на їхню адресу. Ми дійсно непогано діяли до другого пропущеного м’яча. Нам десь не вистачає майстерності та класу в завершальній стадії атак", – цитує Шарана офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, після 10-ти турів Минай у турнірній таблиці УПЛ йде одинадцятим, маючи у своєму активі 9 очок.

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