Гол у ворота АЗ став п'ятим для Довбика у Лізі конференцій, що дозволило українцю стати лідером голеадорських перегонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Втім, у Артема є аж 7 переслідувачів, які поступають одним м'ячем: Моралес (Вільяреал), Ісхак, (Лех), Скурась (Лех), Баена (Вільяреал), Йовіч (Фіорентина), Чавріч (Слован), Д'ябате (Партизан).

Додамо, що Довбик є одним з лідерів чемпіонату України за кількістю голів у поточному сезоні – в активі нападника вже 6 голів. Випереджає його лише Віталій Буяльський з Динамо.

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