"Виграли, тож настрій хороший. У першому таймі грали погано, після перерви відразу забили – й стало легше. Колос, вважаю, провів перший тайм на хорошому рівні, багато контролювали м’яч, і нам не було легко. Що змінилось після перерви? Забили гол.

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У роздягальні щось було сказано? Та ми постійно розмовляємо в роздягальні. Але все, що відбувається в роздягальні, залишається там, і ви про це ніколи не дізнаєтеся. Ми розуміємо, що зараз у нас немає права на помилку, тому потрібно було виходити на другий тайм та обов’язково забивати.

Вже у третьому матчі поспіль я виходжу на різних позиціях (проти СК Дніпро-1 – вінгером, проти Вереса – інсайдом, а проти Колоса – центрфорвардом – прим.) ? Я вже неодноразово казав, що для мене, в принципі, всі позиції не нові, я знаю, як грати і справа, і під нападниками, і нападником. Нічого важкого для мене немає. Де тренерський штаб мене бачить, там і гратиму", – поділився Ярмоленко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо розбило Колос (5:0) у матчі 27-го туру УПЛ. Ярмоленко взяв участь у першому взятті воріт, а через 3 хвилини забив і сам.

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