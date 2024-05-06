11 травня в матчі між Шахтарем і Динамо, ймовірно, вирішиться доля першого місця в чемпіонаті України. Донеччани випереджають киян на чотири очки, вже забезпечили собі місце в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, але готуються до зустрічі з киянами як до вирішальної. Один з лідерів «гірників» Георгій Судаков розповів про підготовку команди до ключового матчу чемпіонату.

Шахтар – Чорноморець: Пушіч дорікнув підопічним в одному компоненті

"Наступна гра для нас надзвичайно важлива, – розповів Георгій в інтерв’ю клубній пресслужбі. – Матч з Динамо вважається фіналом, але не хочеться забігати вперед. Це буде особливий поєдинок. Динамо зараз перебуває в неймовірній формі. У нас також серія з 14 перемог поспіль. Ми сконцентровані на грі, адже вона буде найпекельнішою за останні роки".

Шахтарю залишилося провести в чемпіонаті України матчі з Динамо, Дніпром-1 і Поліссям. Динамо зустрінеться з Шахтарем, Кривбасом і Рухом.

"Відповів на виклик Беллінгема": мадридська преса хвалить Довбика і критикує Циганкова за матч з Барсою