Хемпден-Парк – щасливе місце для України. Рік тому в 1/8 фіналу Євро-2020 на цьому стадіоні наша збірна перемогла Швецію й стала чвертьфіналістом Євро-2020, а цього літа підопічні Олександра Петракова здолали Шотландію в півфіналі кваліфікації до ЧС-2022. Для "тартанової армії" та невдача була особливо болючою, тож сьогодні вони спробують помститись.

Тріумф України над скоттами в червні виявився настільки ефектним, що існує велика спокуса зневажливо поставитись до сьогоднішнього суперника. Навряд чи футболісти й тренерський штаб дозволять собі подібне ставлення, а от вболівальники мають бути готовими до неприємних сюрпризів. Шотландія далеко не проста й точно не стереотипна британська збірна.

По-перше, у неї досить серйозний склад – в заявці присутні лідери Евертона, Астон Вілли, Саутгемптона, Ньюкасла, Селтіка й Рейнджерс, а Тірні й Мактоміная зайвий раз презентувати не треба. По-друге, "тартанова армія" ставить на контроль м'яча й демонструє найгострішу гру в нашій групі. Підопічні Стіва Кларка лідирують за відсотком володіння (понад 62%), мають найвищий темп передач (18,4 на хвилину) і найкращу точність пасів (понад 90%).

По-третє, скотти суттєво перевершують Україну в якості завершення позиційних атак. Половину своїх ударів вони проводять з меж карного майданчика, а середня гострота одного моменту складає 0,125 xG (проти наших 0,09 xG). Також у них значно більше вдалих обведень за матч (16-11). В обороні ж Шотландія намагається вмикати високий пресинг, а при його провалі відходить у середній блок, перекриваючи центральну частину поля.

Щоправда, варто не забувати, що підопічні Стіва Кларка набили свої круті статистичні показники в двох матчах з Вірменією, а міцнішій Ірландії несподівано прогорали з розгромним рахунком (0:3). Пр цьому в Дубліні всі їхні високі цифри здулися, немов повітряна кулька – замість сучасного проактивного футболу скоттам нав'язали величезну кількість єдиноборств, в яких "тартанова армія" дещо слабша за Україну. Команда Олександра Петракова має і вищу інтенсивність, і ефективність (особливо в повітрі).

"Синьо-жовтим" з таким суперником буде непросто, але ми вже перемагали його. Влітку тренерський штаб Олександра Петракова прочитав усі ходи Стіва Кларка включно із замінами, а ключом до успіху стали шалена інтенсивність в роботі без м'яча, позиційна ротація у флангових трикутниках і вмикання центрбеків у атаку. Україна шикарно обігрувалась на чужій половині, легко розкриваючи зони й розриваючи оборону скоттів.

Наша команда довела, що в оптимальному складі вона банально вища класом. Культура роботи на м'ячі виглядала прямо таки барселонівською. Проблема полягає в тому, що сьогодні найкращого складу не буде, а "синьо-жовті" навіть у топ-формі мають низку серйозних вразливостей.

По-перше, Уельс і ірландці довели, що при зустрічі з міцним низьким блоком наша збірна починає пригальмовувати, перестає помічати вільні зони й не має ідей для розкриття "автобусу". По-друге, не все ідеально з позиційною роботою без м'яча – знову ж таки, доведено Уельсом і Ірландією, яким вдавалося вигравати підбирання й затягувати нас у болото єдиноборств. І це в оптимальних складах.

Матч проти Шотландії буде дуже важливим з точки зору перспектив Олександра Петракова. Влітку наша національна команда мала серйозні проблеми з кондиціями, а після поразки від Уельса почалися експерименти з другим складом, іншими схемами й тактиками. Час обдумати усі проблеми – а значна їхня частина тягнеться ще з часів Шеви – у тренерського штабу був. Подивимось, які висновки зроблені. Навіть за жахливих кадрових умов якісь ідеї простежуватись повинні.

Кадрова ситуація

Головними втратами для збірної України, звісно ж, є Зінченко і Шапаренко. Обидва не допоможуть нашій команді в останніх трьох турах Ліги націй. З урахуванням нестабільної ігрової практики Маліновського (4 матчі в основі, 3 у запасі з грою по кілька хвилин) доводиться говорити про пробоїну в центрі поля. Ймовірно, сьогодні можна очікувати на появу Піхальонка.

Крім того, через пошкодження не зіграють Миколенко й Коваленко – вони мають повернутись до наступної гри. Соболь і Корнієнко через травми випали надовго, а от голкіперу Волинцю з Колоса просто не встигли оформити британську візу. Бущан теж в лазареті, тож Олександр Петраков на воротах обиратиме між Різником, Луніним і Трубіним. Також цікаво, яку схему обере Петраков, враховуючи усі негаразди.

У шотландців теж не все добре. Стів Кларк не може розраховувати на свою головну зірку – Енді Робертсона з Ліверпуля. Позавчора ж через травми табір покинули голкіпер Джон Маклафлін (Рейнджерс), захисник Грант Хенлі (Норвіч) та нападник Джейкоб Браун (Сток Сіті). Компенсувати ці втрати тренерський штаб "тартанової армії" зміг лишень резервним воротарем Рейнджерс.

Орієнтовні склади на матч Шотландія – Україна

Шотландія: Гордон – Маккена, Хендрі, Тірні – Паттерсон, Макгін, Мактомінай, Тейлор – Крісті, Фрейзер – Адамс

Україна: Лунін – Караваєв, Забарний, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Маліновський, Піхальонок – Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери надають невеличку перевагу збірній Шотландії. Великою мірою – через рідні трибуни й кадрові проблеми України. Між тим, літня кампанія у Лізі націй показала, що "тартанова армія" при всіх своїх плюсах і небезпеках має певну стелю, пробити яку не вдається. Навіть з нестабільними ірландцями скотти сильно здали в якості гри, а на тлі нашої команди острів'яни в червні виглядали зовсім блідо.

Звісно, зараз "синьо-жовті" приїхали з купою кадрових проблем, та і в тактичному плані не все ідеально, однак ставити автобус наш суперник не вміє. Підопічні Стіва Кларка завжди залишають розриви й почасти не встигають за темпом сильних опонентів – одразу пригадується гол Ярмоленка після моментального закидання від Маліновського.

Чи скористаються вразливостями наші футболісти? Питання відкрите, але передумов для того, щоб це сталося, вистачає. Попри втрати кількох лідерів, у нас залишаються реактивний Мудрик (який набрав топ-форму), довгі закидання від Забарного й Матвієнка, мобільність і корисність Яремчука, ефективність Ярмоленка, робота Циганкова у напівфлангах, а також певна тактична гнучкість. В червні все це працювало здорово.

Саме тому ми ризикнемо поставити на перемогу збірної України. Якщо все буде зроблено більш-менш грамотно в тактичному плані, то класу "синьо-жовтим" має вистачити. Тим не менш, варто готуватись до дуже важкого матчу.