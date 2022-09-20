"Чи готовий до такого напруженого графіка? Звичайно, це складно довго летіти, потім перед матчем одне тренування, але умови однакові для всіх, тому виходитимемо із ситуації, як є. Потрібні позитивні емоції для українців, тому потрібна лише перемога. Проблем з адаптацією немає, головне – добре підготуватися та принести три очки для України.

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Звичайно, ми з хлопцями добре знаємо один одного, давно граємо разом. Складнощів з цим не буде. Головне – добре підготуватись і принести 3 очки для України. Гол Шотландії – це вже історія. Звичайно, це була приємна історія, але на минулій історії ти не побудуєш майбутнього. Треба готуватись до майбутніх матчів з максимальною віддачею, і тільки тоді прийде результат.

Перед матчем завжди шанси 50 на 50, з ким би ти не грав. Неважливо, чи ти фаворит, чи аутсайдер. Я вважаю, що Шотландія – дуже сильна збірна. Буде складно, тому що буде повний стадіон, багато людей будуть їх підтримувати, і у них хороша команда. Зараз потрібно тішити людей перемогами, хорошими матчами, голами. Наших воїнів порадувати, які віддають за нас своє життя. Тому виправдань бути не може, потрібно виходити", – поділився Яремчук у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, вже 21 вересня збірна України зіграє проти Шотландії у рамках виїзного поєдинку Ліги націй, початок о 21:45. Також "синьо-жовті" зіграють 24 вересня з Вірменією, а 27-го – знову з Шотландією.

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