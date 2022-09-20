"Думаю, наші фанати вже знають, що Україна – хороша команда. Я впевнений, що вони гратимуть на тому ж рівні, що й у відборі на ЧС, але я чекаю від нашої команди виходу на вищий рівень. Тоді ми побачимо, яким буде результат.

Шотландія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

У відборі на ЧС ми явно не показали свій максимум. Сподіваюся, цього разу покажемо. Я просто відчував, що тоді ми трохи загальмували. Потрібно знову рухатися вперед, і нехай все починається вже у середу. Ми знаємо, наскільки важлива Ліга націй, адже саме цей турнір свого часу дозволив нам кваліфікуватися на Євро-2020. Якщо вдало проведемо ці поєдинки, то в хорошому гуморі зустрінемо жеребкування Євро-2024", – цитує Кларка Sky Sports.

Нагадаємо, матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться завтра, стартовий свисток о 21:45. Після 3-х зіграних матчів команда Петракова набрала 7 очок і лідирує в групі B1. У Шотландії 6 балів, Ірландія має 4 пункти, Вірменія – 3.

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