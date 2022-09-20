Збірна України зустрічається з шотландцями у рамках Ліги націй. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже Футбол 24.

Матч Шотландія – Україна відбудеться у середу, 21 вересня, о 21:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Це перенесений поєдинок першого туру Ліги націй – календар нашої збірної змістився через повномасштабну війну з Росією.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?

Шотландія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Україна чудово розпочала Лігу націй (7 очок за 3 тури), але не її вважають фаворитом наступного матчу. Букмекери все ж віддають перевагу Шотландії, яка втратила головну зірку.

Авторитетна контора Bwin на успіх команди Олександра Петракова дає коефіцієнт 3, перемогу Шотландії оцінює в 2.45, а нічию – 3.1. Фахівці William Hill виставили схожі котування: Україна – 3, стільки ж на нічию, а на Шотландію – 2.4.

"Синьо-жовті" в червні переграли Шотландію в рамках кваліфікації на чемпіонат світу. Українці забили тричі, а пропустили лише раз. Втім, у середу все одно очікують малорезультативний матч.

На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 2.35, а на менше 3 забитих голів – за 1.53. Зважаючи на котування букмекерів, найбільш ймовірний рахунок – 1:1.

Якщо вірити букмекерам, найбільше шансів забити має шотландський форвард Саутгемптона Шей Адамс – 2.87. У збірній України виділений Роман Яремчук, коефіцієнт – 3.1.

Шотландія – Україна: найкраща перемога Петракова, грандіозна налаштованість команди та тривожна тенденція перед Уельсом