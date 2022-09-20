– Що думаєте про вимоги Російського футбольного союзу покарати вас?

– Я можу повторити все, що сказав. Хай розбираються юристи, а я від своїх слів не відмовляюсь.

– Яка кадрова ситуація, що з Миколенком?

– У Миколенка і Коваленка є мікропошкодження, а решта всі здорові. Хлопці ще вийдуть на тренування і оцінять свій стан. Загалом у нас все добре, всі присутні готові грати.

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– Чи правдивою є інформація про ваш штраф від УЄФА? Про яку суму йдеться?

– Штраф – це правда, президент нашої Асоціації вже мені повідомив. Але я не знаю, яка там сума.

– Що думаєте про майбутнє жеребкування відбору Євро і рішення УЄФА? Росію відсторонили, а Білорусь будуть розводити з Україною.

– Це рішення УЄФА, я не буду його коментувати. У нас добрі стосунки, організація і президент Чеферін нам дуже допомагають, тому я не буду коментувати ці рішення.

– Паралельно з національною гратиме молодіжка. Як гадаєте, чи є сенс відпускати гравців у молодіжки, якщо вони вже виступають за національну команду? Чи радилися ви з Русланом Ротанем?

– Дивіться, ще з травня Анатолій Трубін – гравець національної збірної. Мене ніхто не просив, але я відпускав його в молодіжку. Ми правильно провели Андрія Пятова, одного з найкращих воротарів незалежної України. Трубін тоді поїхав і зіграв за молодіжку. Зараз мені знову ніхто не телефонував, не просив. Я відпустив Трубіна, Сироту і Сікана, щоб вони допомогли молодіжній збірній. Але відразу попросив адміністратора попередити – якщо буде форс-мажор, то я заберу футболістів.

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У нас немає віз, у країні йде війна, а ми можемо оформити лише 32 гравців. Потім трапилася ця ситуація з Бущаном, а я не можу приїхати сюди лише з 2 воротарями. Уявіть – завтра хлопець не так впаде на тренуванні, і я залишаюсь без воротарів. Хочете, щоб з мене сміявся весь світ? В Україні немає візових центрів, триває війна. Тому Трубін тут і готовий зіграти.

– Зараз багато травмованих. Чи не думали ви повернутися до схеми з трьома центральними захисниками на ці матчі?

– Добре, що ви так переживаєте за нашу гру, але ми якось самі подумаємо. Добре? – завершив прес-конференцію Петраков.

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