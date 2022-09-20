Збірна України грає проти шотландців у Лізі націй. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шотландія – Україна відбудеться у середу, 21 вересня, о 21:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Це перенесений поєдинок першого туру Ліги націй – календар нашої збірної змістився через повномасштабну війну з Росією.

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УЄФА безкоштовно передав права на показ матчу, тому гру покажуть у загальному доступі в рамках марафону "Єдині новини".

Поєдинок у прямому етері можна переглянути на телеканалах ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", які транслюють в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Це не єдиний варіант побачити матч збірної України. Трансляція також буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Збірна України вдало стартувала в Лізі націй, здобувши дві перемоги за три тури. Попередня зустріч з Шотландією завершилася успіхом команди Олександра Петракова – українці переграли острів'ян у відборі до ЧС-2022.

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