"Думки після повернення у Глазго? Звісно, спогади про ті ігри, які були на цьому стадіоні, дуже позитивні, але це вже історія. Налаштовуємось на нову гру, новий бій.

Ярмоленко вимагає тотальної ізоляції Росії: "Усі гравці збірної України хочуть, щоб її карали якомога сильніше"

Сконцентровано готуємось, думаємо лише про те, щоб виграти матч. Шотландія справді хороша і сильна команда. У нас є план на гру, знаємо, як треба грати, проте розуміємо, що буде складно.

Наразі нічого не змінилось, у нас в країні йде війна. Ми своєю грою хочемо нашим уболівальникам, усім українцям подарувати хоч якусь радість. Виходимо та граємо за нашу країну, наших людей, які хочуть відволіктись від війни. Ми повинні зробити так, щоб в українців з'явилась хоч маленька усмішка протягом 90 хвилин.

Чи почуваюсь краще, аніж на зборах у червні? Мені здається, що перебуваю у кращому стані. Ми зіграли вже три матчі чемпіонату, але мій стан покаже лише завтрашня гра. Я граю, я задоволений, все мене влаштовує, у мене все гаразд. Сподіваюсь, що завтра зможу допомогти команді", – резюмував Андрій на пресконференції.

Нагадаємо, наразі збірна України йде першою у квартеті В1. Головним суперником за лідерство є якраз збірна Шотландії, матч з якою відбудеться вже завтра, 21 вересня, о 21:45.

"Хочете, щоб з мене сміявся весь світ?": Петраков – про штраф через ниття Росії і відмову позичити гравців молодіжці