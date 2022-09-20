"Пам’ятаю, у червні проти нас у плей-офф відбору до ЧС-2022 вийшов Михайло Мудрик. Минулої середи (14 вересня – прим.) він знову показав, яким є якісним футболістом. Останні пару тижнів було багато розмов про безжалісність перед воротами. Це сфера, яку ми маємо покращити в Європі.

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Шотландія повинна почати ризикувати, і я впевнений, що ми це зробимо. Але минулого тижня Мудрик показав, наскільки він безжальний. Він отримав один шанс у грі в першому таймі, і скористався ним, забивши гол найвищого рівня. Ми всі знаємо, що це будуть дуже важкі ігри. Міжнародний футбол перебуває на тому ж рівні, що й європейський. Ви повинні використовувати великі моменти, які ви отримуєте, і водночас дати суперникам якомога менше створити. Це те, що ми будемо намагатися і повинні робити в цих іграх Ліги націй.

В України є кілька гравців світового класу. Цього сезону Олександр Зінченко щотижня демонструє за Арсенал справді високий рівень. Він був видатним у грі плей-офф відбору до ЧС-2022 проти нас. Олександр не братиме участь у цих матчах, тому що він травмований, але ви можете назвати шість-сім хлопців у складі збірної України такого ж стандарту.

Ми знаємо, що це будуть дуже важкі ігри. Але так само Шотландія повинна йти на ці ігри з упевненістю, тому що ми маємо кілька дуже хороших гравців, які також грають у своїх клубах на високому рівні", – цитує Грега Тейлора TheScottishSun.

Нагадаємо, вже 21 вересня збірна України зіграє проти Шотландії у рамках Ліги націй, початок о 21:45. Також "синьо-жовті" зіграють 24 вересня з Вірменією, а 27-го – знову з Шотландією.

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