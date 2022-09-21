Хэмпден-Парк – счастливое место для Украины. Год назад в 1/8 финала Евро-2020 на этом стадионе наша сборная победила Швецию и стала четвертьфиналистом Евро-2020, а этим летом подопечные Александра Петракова одолели Шотландию в полуфинале квалификации к ЧМ-2022. Для "тартановой армии" та неудача была особенно болезненной, поэтому сегодня в родніх стенах они попытаются отомстить.

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Триумф Украины над скоттами в июне оказался настолько эффектным, что существует большой соблазн пренебрежительно отнестись к сегодняшнему сопернику. Вряд ли футболисты и тренерский штаб позволят себе подобное отношение, а вот болельщики должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Шотландия далеко не простая и уж точно не стереотипная британская сборная.

Во-первых, у неё достаточно серьезный состав – в заявке присутствуют лидеры Эвертона, Астон Виллы, Саутгемптона, Ньюкасла, Селтика и Рейнджерс, а Тирни и Мактоминая лишний раз представлять не надо. Во-вторых, "тартановая армия" ставит на контроль мяча и демонстрирует самую острую игру в нашей группе Лиги наций. Подопечные Стива Кларка лидируют по проценту владения (более 62%), имеют самый высокий темп передач (18,4 в минуту) и лучшую точность пасов (более 90%).

В-третьих, скотты существенно превосходят Украину в качестве завершения позиционных атак. Половину своих ударов они проводят из пределов штрафной, а средняя острота удара составляет 0,125 xG (против наших 0,09 xG). Также у них значительно больше удачных обводок за матч (16-11). В обороне же Шотландия пытается включать высокий прессинг, а при его провале отходит в средний блок, перекрывая центральную часть поля.

Правда, не следует забывать, что подопечные Стива Кларка набили свои крутые статистические показатели в двух матчах с Арменией, а Ирландии неожиданно проиграли с разгромным счётом (0:3).

При этом в Дублине все их высокие цифры сдулись, словно воздушный шарик – вместо современного проактивного футбола скоттам навязали огромное количество единоборств, в которых "тартановая армия" чуть слабее Украины. Команда Александра Петракова имеет и более высокую интенсивность, и эффективность (особенно в воздухе).

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"Сине-желтым" с этим соперником будет непросто, но мы уже побеждали его. Летом тренерский штаб Александра Петракова прочитал все ходы Стива Кларка, включая замены, а ключом к успеху стали бешеная интенсивность в работе без мяча, позиционная ротация во фланговых треугольниках и включение центрбеков в атаку. Украина шикарно обыгрывалась на чужой половине, легко вскрывая зоны и разрывая оборону скоттов.

Наша команда доказала, что в оптимальном составе она банально выше классом. Культура работы на мяче выглядела прямо таки барселонской. Проблема заключается в том, что сегодня лучшего состава не будет, а "сине-желтые" даже в топ-форме имеют ряд серьёзных уязвимостей.

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Во-первых, Уэльс и ирландцы доказали, что при встрече с крепким низким блоком наша сборная начинает притормаживать, перестает замечать свободные зоны и не имеет идей для взлома. Во-вторых, не всё идеально с позиционной работой без мяча – опять же, доказано Уэльсом и Ирландией, которым удавалось выигрывать подборы и затягивать нас в болото единоборств. И это в оптимальных составах.

Матч против Шотландии будет очень важным с точки зрения перспектив Александра Петракова. Летом наша национальная команда имела проблемы с кондициями, а после поражения от Уэльса начались эксперименты со вторым составом, другими схемами и тактиками. Время обдумать все проблемы у тренерского штаба было, а значительная их часть тянется ещё со времен Шевы. Посмотрим, какие выводы сделаны. Даже при ужасных кадровых условиях какие-то идеи прослеживаться должны.

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Кадровая ситуация

Главными потерями для сборной Украины, конечно же, являются Зинченко и Шапаренко. Оба не помогут нашей команде в последних трёх турах Лиги наций. С учетом нестабильной игровой практики Малиновского (4 матча в основе, 3 в запасе с игрой по несколько минут) приходится говорить о пробоине в центре поля. Вероятно, сегодня можно ожидать появления Пихалёнка в старте.

Кроме того, из-за повреждений не сыграют Миколенко и Коваленко – но они должны вернуться к следующей игре. Соболь и Корниенко из-за травм выпали надолго, а вот голкиперу Волынцу из Колоса просто не успели оформить британскую визу. Бущан тоже в лазарете, поэтому Александр Петраков на воротах будет выбирать между Ризныком, Луниным и Трубиным. Также интересно, какую схему выберет Петраков, учитывая проблемы.

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У шотландцев тоже не всё хорошо. Стив Кларк не может рассчитывать на свою главную звезду – Энди Робертсона из Ливерпуля. Позавчера же из-за травм лагерь покинули голкипер Джон Маклафлин (Рейнджерс), защитник Грант Хенли (Норвич) и нападающий Джейкоб Браун (Сток Сити). Компенсировать эти потери тренерский штаб "тартановой армии" смог лишь резервным вратарём Рейнджерс.

Ориентировочные составы на матч Шотландия – Украина

Шотландия: Гордон – Маккена, Хендри, Тирни – Паттерсон, Макгин, Мактоминай, Тейлор – Кристи, Фрейзер – Адамс

Украина: Лунин – Караваев, Забарный, Бондар, Матвиенко – Степаненко, Малиновский, Пихалёнок – Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры отдают небольшое преимущество сборной Шотландии. Во многом – из-за родных трибун и кадровых проблем Украины. Между тем, летняя кампания в Лиге наций показала, что "тартановая армия" при всех своих плюсах и опасностях имеет потолок, пробить который не удается. Даже с нестабильными ирландцами скотты сильно сдали в качестве игры, а на фоне нашей команды островитяне в июне выглядели совсем бледно.

Шотландия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Конечно, сейчас "сине-жёлтые" приехали с кучей кадровых проблем, да и в тактическом плане не всё идеально, однако ставить автобус наш соперник не умеет. Подопечные Стива Кларка всегда оставляют разрывы и часто не успевают за темпом сильных оппонентов – сразу вспоминается гол Ярмоленко после моментального заброса от Малиновского.

Воспользуются ли уязвимостями британцев наши футболисты? Вопрос открытый, но предпосылок для того, чтобы это случилось, хватает. Несмотря на потери лидеров, у нас остаются реактивный Мудрик (который набрал топ-форму), длинные забросы от Забарного и Матвиенко, мобильность и полезность Яремчука, эффективность Ярмоленко, работа Цыганкова в полуфлангах, а также определенная тактическая гибкость. В июне все это работало здорово.

Именно поэтому мы рискнем поставить на победу сборной Украины. Если все будет сделано более-менее грамотно в тактическом плане, то класса "сине-жёлтым" должно хватить. Тем не менее, стоит готовиться к очень тяжёлому матчу.

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