Шахтар підходить до центрального матчу 16-го туру УПЛ у хорошому настрої, адже команді вдалося переграти Маккабі й вийти в 1/8 фіналу Ліги Єропи. Втім, розслаблятися "гірникам" не можна: Динамо у чемпіонаті йде попереду з одним очком відриву, а сьогодні у киян стоїть зустріч зі слабеньким Львовом – навряд чи "біло-сині" не переможуть. Донеччани ж у новому році вже раз оступалися, зігравши внічию з Колосом, однак головний конкурент відповів взаємністю через тиждень. Нової порції подарунків від Динамо можна й не дочекатись, тож "помаранчево-чорним" за будь-яких умов необхідно бити Зорю.

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Вихід Шахтаря із зимової паузи в УПЛ та прорив крізь Маккабі у Лізі Європи виглядає доволі неоднозначно. З одного боку, підопічні Луїша Каштру продемонстрували необхідний результат, а осічка з Колосом не варта уваги через важке поле – на ньому вся перевага в техніці та швидкості нівелювалася. Пропущених голів у чотирьох матчах в новому році досі не було – принаймні, зарахованих. При цьому "гірники" періодично вмикали лігочемпіонівський темп і розривали суперників у стилі Ман Сіті, з величезною кількістю переміщень, відкривань і передач між лініями. В останньому аспекті донеччани виглядають особливо сильно.

З іншого боку, у Шахтаря помітно занадто багато проблем. Передусім вони лежать у площині психології – "помаранчево-чорні" могли влаштувати погром у кожному з чотирьох матчів у 2021-му, але обмежились "нулями" з Колосом та перемогами в економрежимі над Рухом та Маккабі. При цьому з ковалівцями та тель-авівцями команда ніяк не могла зібратись, хоча суперники вже обстрілювали каркас по два рази за хвилину й забивали голи з сумнівних офсайдів. На полі не знайшлося нікого, хто б міг дати магічний "пендель" бразильцям. Ця проблема Шахтаря стара, як світ, але Каштру досі не може її подолати. Між тим, у матчі із Зорею характер буде вирішувати дуже багато.

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По-друге, у "гірників" помітні проблеми в атаці. Мораєс не готовий фізично – він постійно випадає з темпу команди, не встигає за м'ячем і майже не має моментів. Не переконали і Соломон з Коноплянкою, яких нахвалювали на зборах – Євген продовжує грати у тому ж руслі, що і рік тому, а у діях Манора забагато хаосу (що не в останню чергу пов'язано з переведенням на правий фланг). Яскраво грає Тайсон, однак його позиційна недисциплінованість та бажання зробити все самому приносять не менше проблем, ніж користі. У Марлоса теж помітні невеличкі проблеми з фізикою та темпом. Поки що питань немає тільки до Тете, Антоніо, Фернандо та Алана Патріка, а також до фулбеків.

Варто відзначити і структурні проблеми. Той же Маккабі непогано тримав компактність, залишаючи "гірників" без простору на тривалі відрізки гри. Каштру відкривав його завдяки грамотним замінам, але до їх проведення ізраїльтяни мали купу моментів – вони створювали їх завдяки передачам за спину на хід швидким хавбекам та нападникам. Крім того, Маккабі й Колос користувалися традиційними проблемами Шахтаря при обороні на стандартах. Усе це неабияк тривожить фанатів донецького клубу перед Зорею, яка і за рівнем, і за стилем дуже схожа на тель-авівців.

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Підопічні Віктора Скрипника здобули дві перемоги з двох, перегравши Десну та Маріуполь. Це дозволило вийти на третю позицію в турнірній таблиці, хоча сіверяни у п'ятницю її повернули. "Мужики" у поточному сезоні точно заслуговують на бронзу: вони відбирали очки у Динамо та Шахтаря, перемагали прямих конкурентів за медалі й непогано посилились як влітку, так і взимку (чого тільки коштує підписання Шахаба) – та і тактично команда стала раціональнішою.

Зоря залишається все тим же контратакувальним швидким колективом з "ромбом" у центрі поля, але інтенсивність пресингу/єдиноборств і темп передач впали – це дозволяє не втрачати сили вже після першої години гри, як у минулому сезоні. Для грандів "чорно-білі" стали небезпечнішими.

Втім, конкретно у 2021-му році Зоря грає досить слабенько. Із Десною за рівного футболу на засніженому полі луганці вийшли з меншим xG, а у матчі з Маріуполем команда зупинилася після забитого в першому таймі гола – по перерві підопічні Скрипника стояли на місці, дивом не пропустивши кілька м'ячів від азовців. Усе це неабияк насторожує, хоча вибірка матчів невелика – та і на Шахтар луганці точно повинні налаштуватись. Тим не менш, на душі фанів Зорі лежить тривога.

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Кадрова ситуація

Травмовані або під питанням: Матвієнко, Дентінью (Шахтар)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Зоря

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Корнієнко – Майкон – Тете, Марлос, Антоніо, Соломон – Мораєс

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Рейс – Іванісеня – Хомченовський, Юрченко, Кочергін – Шахаб, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У будь-якому матчі УПЛ, крім Класичного дербі, Шахтар є фаворитом. Ресурси, досвід та рівень тактичної підготовки "гірників" залишаються недосяжними навіть для претендентів на бронзу (та і Динамо важко тягатись з ними), однак це ще не означає автоматичного набору очок в кожній зустрічі. Донеччани завжди мали проблеми з налаштуванням бразильців навіть на центральні матчі чемпіонату (особливо навесні), а нині у них ще й забагато ігрових проблем. Усі прийоми, які так ефективно використовував Маккабі, здатна використати і Зоря. А Маккабі, між іншим, цілком міг і перемогти підопічних Луїша Каштру.

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Луганці точно створять проблеми Шахтарю, але весняний футбол "мужиків" не переконує у можливості чогось більшого. "Чорно-білі" мало що зробили для перемоги над Маріуполем, та і з Десною матч явно був нічийним – на більше команда Віктора Скрипника не напрацювала. Навіть традиційної швидкості Зорі бракувало, а при роботі в позиційних атаках бронзовий призер УПЛ завжди виглядав непереконливо. Без простору для ривків Зоря вже не Зоря – а Шахтар, попри всі проблеми з високою лінією оборони у матчі проти Маккабі, демонстрував хорошу компактність.

До всього цього слід додати важливість матчу для "гірників". Це з Маккабі вони могли бити байдики, а сьогодні їм відступати нікуди – чотири очки від Динамо вже можна й не відіграти. Дурних помилок та недисциплінованості з боку Шахтаря сьогодні буде набагато менше. Саме тому варто прогнозувати перемогу "помаранчево-чорних". Непросту, але впевнену.

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