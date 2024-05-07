"Можливий чи неможливий виклик Кабаєва в збірну України? Ну це питання до Сергія Станіславовича. На мій погляд, Кабаєв своїм футболом дуже голосно стукає в двері збірної України. Особливо, якщо враховувати ситуацію, що УЄФА дозволило на Євро-2024 заявляти 26 гравців.

На минулому чемпіонаті вперше дозволили заявляти 26 гравців і тоді 26-м у заявку потрапив Артем Довбик. Його брали просто для кількості, для тренувального процесу, ніхто на нього не розраховував. Ми всі прекрасно пам’ятаємо, чим це закінчилось для збірної та Довбика. Зараз також дозволили заявку з 26-ти футболістів на Євро. Для нашої збірної це дуже добре.

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Якщо розвивати це питання, то в нашої збірної дуже тонко на лівому фланзі атаки. Мудрик безальтернативний, я говорю про футболіста, який грає інвертованим вінгером. Кабаєв виглядає дуже впевнено на цій позиції. Мені подобається його стилістична різноманітність, різноплановість. Кабаєв якісно працює з м’ячем в обмеженому просторі, між лініями добре діє, він хороший в обіграші один в один, він добре підігрує і просуває м’яч.

Дуже важливо, що Влад став регулярно забивати і зараз в нього 5 забитих м’ячів. Кабаєв сам говорить в інтерв’ю про психологічну впевненість. Звичайно, що Мудрик – лівий вінгер №1 з українським паспортом. Якщо Ребров розмірковує над гравцем, який міг би підмінити Мудрика в разі потреби, то мені так здається, що Кабаєв мав би стати опцією, яку мав би розглядати Ребров.

Ще одна опція – це Назар Волошин. Можливо, він простіший у грі порівняно з Кабаєвим, але в нього шалена швидкість. Обсяг роботи, який він виконує на полі, його гольове чуття – це те на що ти повинен звертати увагу. У Волошина 7 голів та 7 асистів у 23-х матчах УПЛ. Я вважаю, що перед ним серйозна перспектива.

Можливо, хтось скаже, що Волошин неготовий до рівня національної збірної України, але тут вже вирішувати Реброву. А я говорю про футбол, який демонструє Назар та про його ігрові якості. В цьому турі Волошин знову забив і забив граючи на позиції форварда", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

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