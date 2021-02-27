"Кожен хотів проявити себе окремо, але команди в цілому не було. Дуже провальний матч. Я для себе переконався, що збори Шахтарю потрібно починати 2 січня. Видно, що команда не підготовлена. Потрібно дуже серйозно і рано починати.

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У мене таке відчуття, що Каштру вже звільнили. Або його футболісти не поважають. Навіть якщо гравці не налаштувалися, значить, винні всі. Не уявляю, щоб було б, якби Шахтар не пройшов команду, яку важко назвати складним суперником.

Чому критикую Шахтар? Тому що, якщо бразильців вночі розбудити, вони що завгодно зроблять з м'ячем, а якщо бразильці не можуть, то ми тим більше. У нас, в основному, дерев'яні гравці – їм потрібно довго розгойдуватися. Нікого не звинувачую, але рано почали. Тому і вигрібаємо ось такі погані ігри, кажучи м'яко. Каштру більше нічого не залишається робити, окрім як готувати команду, а зі складом завжди потрібно вгадувати, будь-якому тренерові", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Шахтар за сумою двох матчів здолав Маккабі Тель-Авів і пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з італійською Ромою. Перший поєдинок "гірники" проведуть 11 березня на виїзді, матч-відповідь – за тиждень у Києві.

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