Відомий журналіст та коментатор Ігор Циганик назвав фаворита центрального матчу 16-туру УПЛ між "гірниками" та "мужиками".

"Це буде моє найулюбленіше протистояння за останній час. Між клубами існують футбольні баталії та не лише. Це все цікаво.

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Шахтар з Маккабі, особливо у першому таймі, мені зовсім не сподобався. Водночас Зоря має достатньо переконливий вигляд і впевнено набирає очки. Гра буде дуже цікавою. Я ризикну припустити, що "гірники" втратять очки у цій зустрічі. Думаю, що обидві команди заб’ють, а перемогу здобуде Зоря", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, зустріч між Шахтарем і Зорею відбудеться вже завтра, 28 лютого. Початок матчу о 17:00.

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