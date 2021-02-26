Загалом у 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/21 було забито аж 102 голи, що є новим рекордом турніру, повідомляє Opta.

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Попереднє досягнення було встановлене минулого сезону – тоді команди настріляли 95 м'ячів. Головними бомбардирами цього сезону стали Антверпен та Рейнджерс, які забили 14 голів на двох у двоматчевому протистоянні.

До рекорду долучились і Динамо з Шахтарем – кияни за сумою двох зустрічей перемогли Брюгге (2:1), а Шахтар пройшов Маккабі Т-А (3:0). Українські команди дізнаються майбутніх суперників вже сьогодні, 26 лютого, початок о 14:00.

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