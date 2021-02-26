– Динамо – Вільяреал і Шахтар – Рома. Як оцінюєте такий жереб?

– Буде цікаво. Почну з "гірників". Шахтар і Фонсека – рідні люди. Знаючи, який стиль був при Фонсеці у донеччан, думаю, хлопці вже знайомі більш-менш із його вимогами. Весь досвід, здобутий Паулу в Україні, може трохи допомогти йому. З іншого боку, це може зіграти на руку і гравцям донеччан.

– Що може протиставити Шахтар колективу Фонсеки, який не завжди є стабільним?

– Так, в останніх матчах і справді трохи лихоманить римлян, немає тієї стабільності, яка була. Подивимось. Насторожує другий матч "гірників" проти Маккабі Тель-Авів, адже нам трохи пощастило. Після 2:0 на виїзді Шахтар десь дозволив собі розслабитись, але цього в жодному разі не можна було робити. З такою командою, як Рома, шансів на виправлення помилок не буде.

– Кого можна вважати фаворитом у дуелі Каштру – Фонсека?

– На папері – будь-кого. Картинка може сильно змінитись на полі. Шахтар вже не раз шумів у Європі, Рома – досвідчена команда, завжди бореться за найвищі місця в Серії А, потрапляння в Лігу чемпіонів. Шанси, думаю, рівні. Великий плюс у тому, що гравці Шахтаря знають вимоги Фонсеки. Не думаю, що він їх сильно змінив із приходом у Рому.

– Вільяреал виглядає потужно у єврокубках, колектив впевнено пройшов Зальцбург в 1/16 фіналу. Зрештою, Унаї Емері тричі поспіль вигравав Лігу Європи з Севільєю. Тут фаворит очевидний. Чого очікувати Динамо?

– Напевно, киянам, перш за все, варто готуватись грати без м’яча. Ви самі розумієте, що Вільяреал – дуже хороша команда, знаючи Емері… У нього шалений досвід тріумфів у Лізі Європи. Він – один із найкращих тактиків у світовому футболі. Унаї з будь-якою командою може досягнути чудового результату. Потрібно потерпіти, шанси у них точно будуть. Навіть згадати вчорашній матч – було мінімум моментів, але витиснули максимум. Тут, напевно, буде десь так само. Але Вільяреал – це вже не Брюгге. Вони тактично і технічно досить сильні. Буде точно складніше, ніж донеччанам.

– Вчора всі бажали Динамо та Шахтарю зустрітись у фіналі Ліги Європи. У кого більше шансів туди потрапити?

– Якщо чесно, так далеко не дивився. Зрозуміло, що треба мріяти про фінал одним та іншим. Все має бути поступово. Фінал для обох буде вже цього раунду – проти Роми і проти Вільяреала. Апетит, ми ж знаємо, приходить під час їжі. Якщо брати теоретично, то фінал Динамо – Шахтар можливий. Колись їм бажали зустрітись у фіналі Кубка УЄФА, але вони зіграли у півфіналі (донеччани перемогли 3:2 за сумою двох матчів, а у фіналі "гірники" здолали Вердер 2:1 – прим. Футбол 24). Луческу і Каштру під силу це зробити. Мабуть, у Шахтаря більше шансів дійти до фіналу.

Павло Чубка, Футбол 24

Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу – суперпара рівня ЛЧ та випробування для Динамо і Шахтаря