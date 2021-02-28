Шахтер подходит к центральному матчу 16-го тура УПЛ в хорошем настроении, ведь команде удалось переиграть Маккаби и выйти в 1/8 финала Лиги Еропы. Впрочем, расслабляться "горнякам" нельзя: Динамо в чемпионате идет впереди с одним очком отрыва, а сегодня у киевлян встреча со слабеньким Львовом – вряд ли "бело-синие" упустят победу. Дончане же в новом году уже раз оступались, сыграв вничью с Колосом, однако главный конкурент ответил взаимностью через неделю. Новой порции подарков от Динамо можно и не дождаться, поэтому "оранжево-черным" при любых условиях нужно бить Зарю.

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Выход Шахтера с зимней паузы в УПЛ и прорыв сквозь Маккаби в Лиге Европы выглядит довольно неоднозначно. С одной стороны, подопечные Луиша Каштру продемонстрировали необходимый результат, а осечка с Колосом не заслуживает внимания из-за тяжелого поля – на нем все преимущество в технике и скорости нивелировалась. Пропущенных голов в четырех матчах еще не было – по крайней мере, засчитанных. При этом "горняки" периодически включали лигочемпионовский темп и разрывали соперника в стиле Манчестер Сити, с огромным количеством перемещений, открываний и передач между линиями. В последнем аспекте дончане выглядят особенно сильно.

С другой стороны, у Шахтера заметно слишком много проблем. В первую очередь, они лежат в плоскости психологии – "оранжево-черные" могли устроить погром в каждом из четырех матчей в 2021-м, но ограничились "нулями" с Колосом и победами в эконом-режиме над Рухом и Маккаби. При этом с ковалёвцами и тель-авивцами команда никак не могла собраться, хотя соперники уже обстреливали каркас по два раза в минуту и ​​забивали голы с сомнительных офсайдов. На поле не нашлось никого, кто бы мог дать магический "пендель" бразильцам. Эта проблема Шахтера стара, как мир, но Луиш Каштру сих пор не может её преодолеть. Между тем, в матче с Зарей характер будет решать очень много.

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Во-вторых, у "горняков" заметны проблемы в атаке. Мораес не готов физически – он постоянно выпадает из темпа команды, не успевает за мячом и почти не имеет моментов. Не убедили и Соломон с Коноплянкой, которых нахваливали на сборах – Евгений продолжает играть в том же русле, что и год назад, а в действиях Манора много хаоса (не в последнюю очередь связано с переводом на правый фланг). Ярко играет Тайсон, однако его позиционная недисциплинированность и желание сделать все самому приносят не меньше проблем, чем пользы. У Марлоса тоже заметны небольшие проблемы с физикой и темпом. Пока вопросов нет только к Тете, Антонио, Фернандо и Алану Патрику, а также к фулбэкам.

Стоит отметить и структурные проблемы. Тот же Маккаби неплохо держал компактность, оставляя "горняков" без пространства на длительные отрезки игры. Каштру открывал его благодаря грамотным заменам, но до их проведения израильтяне имели кучу моментов – они создавали их благодаря передачам за спину на ход быстрым хавбекам и нападающим. Кроме того, Маккаби и Колос пользовались традиционными проблемами Шахтера при обороне на стандартах. Все это сильно тревожит фанатов донецкого клуба перед Зарей, которая и по уровню, и по стилю очень похожа на тель-авивцев.

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Подопечные Виктора Скрипника одержали две победы из двух, переиграв Десну и Мариуполь. Это позволило выйти на третью позицию в турнирной таблице, хотя северяне в пятницу ее вернули. "Мужики" в текущем сезоне точно заслуживают бронзу: они отбирали очки у Динамо и Шахтера, побеждали прямых конкурентов за медали и неплохо усилились как летом, так и зимой (чего только стоит подписание Шахаба) – да и тактически команда стала более рациональной.

Заря остается все тем же контратакующим быстрым коллективом с "ромбом" в центре поля, но интенсивность прессинга / единоборств и темп передач упали – это позволяет не терять силы уже после первого часа игры, как в прошлом сезоне. Для грандов "черно-белые" стали более опасны.

Впрочем, именно в 2021-м году Заря играет довольно слабо. С Десной при равном футболе на заснеженном поле луганчане вышли с меньшим xG, а в матче с Мариуполем команда остановилась после забитого в первом тайме гола – после перерыва подопечные Скрипника стояли на месте, чудом не пропустив несколько мячей от азовцев. Все это сильно настораживает, хотя выборка матчей невелика – да и на Шахтер луганчане точно должны настроиться. Тем не менее, на душе фанов Зари лежит тревога.

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Кадровая ситуация

Травмированные или под вопросом: Матвиенко, Дентинью (Шахтер)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Заря

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко – Майкон – Тете, Марлос, Антонио, Соломон – Мораес

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Рейс – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Шахаб, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В любом матче УПЛ, кроме Классического дерби, Шахтер является фаворитом. Ресурсы, опыт и уровень тактической подготовки "горняков" остаются недосягаемыми даже для претендентов на бронзу (да и Динамо трудно тягаться с ними), однако это еще не означает автоматического набора очков в каждой встрече. У дончан всегда были проблемы с настройкой бразильцев даже на центральные матчи чемпионата (особенно весной), а сейчас у них еще и много игровых проблем. Все приемы, которые так эффективно использовал Маккаби, способна использовать и Заря. А Маккаби, между прочим, вполне мог и победить подопечных Луиша Каштру.

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Луганчане точно создадут проблемы Шахтеру, но весенний футбол "мужиков" не убеждает в возможности чего-то большего. "Черно-белые" мало что сделали для победы над Мариуполем, да и с Десной матч явно был ничейным – на большее команда Виктора Скрипника не ​​наработала. Даже традиционной скорости Заре не хватало, а при работе в позиционных атаках бронзовый призер УПЛ всегда выглядел неубедительно. Без пространства для рывков Заря уже не Заря – а Шахтер, несмотря на все проблемы с высокой линией обороны в матче против Маккаби, демонстрировал хорошую компактность.

Ко всему этому следует добавить важность матча для "горняков". Это с Маккаби они могли бить баклуши, а сегодня им отступать некуда – четыре очка от Динамо уже можно будет и не отыграть. Глупых ошибок и недисциплинированности со стороны Шахтера сегодня будет гораздо меньше. Именно поэтому стоит прогнозировать победу "оранжево-черных". Непростую, но уверенную.

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