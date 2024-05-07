"Хто крутіший: Мілевський чи Леоненко? Я тут навіть скромничати не буду. Я вмію у футболі все. Мені пощастило мати дуже швидкий ривок, плюс удар з обох ніг, прекрасно бачив поле, і головою я грав дуже добре. Мілевський чіплявся за м'яч і добре бачив поле, але дуже багато падав. А тепер порівняйте: хто з нас кращий?

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Нехай люди вирішують, але я думаю, що Артем навіть близько зі мною не стоїть. Мілевський любить Феррарі, тому наведу таке порівняння. Я – Феррарі, а Артем – Daewoo Lanos. Я – марсіанин, а він – працівник метро. Навіть порівняно з Саленком, а про Блохіна я взагалі мовчу. Якщо порівняти мене з Блохіним? Блохін – номер 1. Олег Володимирович у футболі – це Гагарін", – поділився Леоненко в інтерв'ю Sport-express.ua.

Нагадаємо, що Мілевський виступав за Динамо з 2003 по 2013 роки, провів за киян 274 матчі, в яких відзначився 86 голами та 64 асистами.

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