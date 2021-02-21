Нападник Зорі Захеді Шахаб не приховує своїх високих цілей у поточному сезоні.

Іранець у матчі проти Маріуполя (1:0) відзначився дебютним голом за новий клуб, але його амбіції значно більші.

Дебютний гол Шахаба у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря

"Обожнюю це відчуття. УПЛ, будь готова до нового чемпіона", – написав Шахаб у Instagram. Наразі Зоря перебуває на третій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 4 очки і на 7 від Динамо.

Додамо, що саме Захеді Шахаб очолює бомбардирські перегони УПЛ – 9 голів та один асист.

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