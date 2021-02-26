Палкін пропонує започаткувати новий ритуал між Динамо та "гірниками" перед матчами Ліги Європи
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін порадів за успіхи принципового суперника.
"Твіт Шахтаря про підтримку Динамо виявився фартовим для киян? За великим рахунком, він виявився фартовим не тільки для Динамо, але і для нас. Тому що хочу зауважити, якщо взяти топ-5 чемпіонатів і Україну – ми єдині, хто зберегли два клуби в ЛЄ.
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Для України це дуже великий здобуток. Нам потрібно боротися за коефіцієнти, результат. Якщо наш твіт приніс такий позитив і Динамо, і Шахтарю, думаю, перед наступними матчами потрібно робити те саме", – сказав Палкін у програмі Денисов Time.
Нагадаємо, обидва українській гранди пробились в 1/8 фіналу Ліги Європи, де Шахтар зустрінеться з Ромою, а динамівці протистоятимуть Вільяреалу.
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