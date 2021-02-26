"Твіт Шахтаря про підтримку Динамо виявився фартовим для киян? За великим рахунком, він виявився фартовим не тільки для Динамо, але і для нас. Тому що хочу зауважити, якщо взяти топ-5 чемпіонатів і Україну – ми єдині, хто зберегли два клуби в ЛЄ.

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Для України це дуже великий здобуток. Нам потрібно боротися за коефіцієнти, результат. Якщо наш твіт приніс такий позитив і Динамо, і Шахтарю, думаю, перед наступними матчами потрібно робити те саме", – сказав Палкін у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, обидва українській гранди пробились в 1/8 фіналу Ліги Європи, де Шахтар зустрінеться з Ромою, а динамівці протистоятимуть Вільяреалу.

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