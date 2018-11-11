Шахтар спокійно переміг Ворсклу та зберіг відрив від Динамо

Шахтар здолав Ворсклу у Полтаві в матчі 15 туру УПЛ. Читайте звіт про поєдинок на сайті "Футбол 24".

Матч 15 туру Прем'єр-ліги Ворскла – Шахтар розпочався у Полтаві на стадіоні імені Бутовського о 19:30. Перед цим туром Шахтар лідирував у чемпіонаті, випереджаючи Динамо на 8 очок. Ворскла посідала 4 місце.

На тижні обидві команди зазнали поразок у єврокубках – Шахтар розгромно програв Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів, а Ворскла в Лізі Європи вдома мінімально поступилась Карабаху. Звітний поєдинок був непоганим шансом для обох команд реабілітуватись перед власними вболівальниками. Паулу Фонсека вдався до певної ротації – Ракицький, Болбат та Марлос залишились у запасі.

Матч активніше розпочали гості. Вже на перших хвилинах пробивали Коваленко та Матвієнко – Шуст врятував полтавців. Шахтар володів суттєвою перевагою, яку логічно втілив у забитий гол. Тайсон класним пасом вивів Веллінгтона Нема на побачення з голкіпером, а бразилець легко виграв дуель у Шуста.

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Ворскла відповіла своїм моментом – Габелок пробив по воротах Пятова, проте голкіпер був на місці. Після цього гра дещо заспокоїлась, але наприкінці першого тайму "гірники" подвоїли свою перевагу. Майкон класно виконав штрафний удар – Шуст був безсилий. Перший тайм завершився перевагою гостей у два м'ячі.

У другій половині гри полтавці дещо активізувались, проте Коломоєць та Саків протягом декількох секунд свої нагоди не реалізували. Обидва удари парирував Андрій Пятов. Перед цим неточним ударом відзначився Коваленко.

На 70-й хвилині Сапай збив Ісмаїлі у штрафному майданчику – арбітр призначив пенальті. 11-метровий виконав Мораєс і зробив це вкрай невдало – Шуст легко забрав м'яч після несильного удару бразильця. Шахтар мав ще моменти для того, щоб довести рахунок до розгромного, проте Тайсон свої нагоди не реалізував. 2:0 – "гірники" впевнено втримали свою перевагу, здобуту в першому таймі.

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 40 пунктів та зберіг відрив від Динамо у 8 очок. У Ворскли залишилось 24 очки – це 4 позиція в чемпіонаті.

УПЛ 2018/19, 15 тур

Ворскла – Шахтар – 0:2

Голи: Нем, 19 Майкон, 41

Нереалізований пенальті: Мораєс, 71