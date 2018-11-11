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Швед довикликаний у збірну України

20:09 2865 Читать на русском
Швед довикликаний у збірну України
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Наставник збірної України Андрій Шевченко викликав Мар'яна Шведа у національну команду для підготовки до поєдинків проти Словаччини та Туреччини.

Атакувальний півзахисник Карпат Мар'ян Швед отримав виклик до збірної України, інформує офіційний Twitter львівського клубу.

21-річний Швед раніше потрапив у резервний список гравців, викликаних у національну команду, проте, вочевидь, Андрій Шевченко вирішив залучити до лав збірної і футболіста Карпат.

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В сезоні 2018/19 в активі Шведа 8 голів та 2 асисти у чемпіонаті України.

Нагадаємо, вже завтра "синьо-жовті" зберуться у Києві, де розпочнуть підготовку до поєдинку Ліги націй проти Словаччини та товариської гри з Туреччиною, які відбудуться 16 та 20 листопада відповідно.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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